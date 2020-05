Ontdek ‘La Bombonera 360', het waanzinnige plan voor een extra tribune in het iconische stadion van Boca Juniors MXG

26 mei 2020

12u55 0 Voetbal In het hartje van de wijk ‘La Boca’, in het zuidoosten van miljoenenstad Buenos Aires, ligt ‘La Bombonera’ - neergeploft in het schaakbordachtige stratenpatroon van de Argentijnse hoofdstad. Letterlijk vertaald: de snoepjestrommel. Naar z’n typische vorm. Al 80 jaar is het de thuishaven van de Boca Juniors. En voor dat jubileum wil de club het stadion grondig renoveren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op 25 mei 1940 opende het Estadio Camilo Cichero de deuren. Cichero was voorzitter van de Boca Juniors van 1937 tot 1938. Nu heet het stadion officieel het Estadio Alberto J. Armando. Die drukte z'n stempel als voorzitter tussen 1960 en 1980. Sinds 1996 ligt de capaciteit van het stadion op zo’n 54.000 toeschouwers. De muren van de voetbaltempel zijn in het geel-blauw geschilderd - naar de clubkleuren. Daar prijkt onder meer ook Diego Maradona op. Die speelde bij Boca toen hij in 1982 werd weggeplukt door Barcelona. In 1997 eindigde Pluisje er ook z'n carrière.

Naar aanleiding van de tachtigste verjaardag wil voorzitter Jorge Ameal het stadion opsmukken. En hoe. Het project ‘Bombonera 360' ligt op tafel. Een project waarbij de club z’n stadion wil omvormen tot een hoogtechnologische moderne voetbaltempel die plaats biedt aan 80.000 toeschouwers. ‘360' omdat het stadion volledig dicht en afgerond zal zijn.

Tijdens ‘El Superclasico’, de wedstrijd tegen stadsgenoot en ultieme rivaal River Plate davert La Bombonera vaak letterlijk op zijn grondvesten. De derby is een van de meest beladen sportwedstrijden ter wereld.

De hoefijzervorm die er nu is zou volledig dichtgemaakt worden, waardoor de aparte, rechthoekige tribune in het geheel geïntegreerd wordt. In dat deel - dat nu bestaat uit skyboxen - wil de club dan ook heel wat extra stoeltjes plaatsen. De openbare weg die nu naast de tribune ligt wordt gewoon meegenomen in het project en zou bij de realisatie ervan onder de tribune lopen. Boven de tribunes komt ook een dak, vervaardigd uit lichte materialen, om het stadion zo min mogelijk te belasten.

Kostenplaatje voor dit alles: ruim 80 miljoen euro.

Obstakels

Twee zaken staan de verbouwing voorlopig nog in de weg. Enerzijds is er de coronacrisis die het voor elke club financieel moeilijk maakt. Voorzitter Ameal verzekerde z’n Raad van Bestuur al wel dat hij die 80 miljoen zonder problemen bij elkaar krijgt en hij garanties heeft gekregen van particuliere investeerders. Daarnaast, zo is ook te zien in het filmpje, moeten de aanpalende huizen aan de vierde tribune verwijderd worden. 12 procent van de mensen die daar wonen willen op dit moment van geen wijken weten.

Ruben Lopresti vertegenwoordigt de mensen die door de bouw van de vierde tribune onteigend dreigen te worden. Volgens hem komt de verbouwing er nooit. “We kwamen verschillende keren samen met de voorzitter van de Boca Juniors, maar kwamen nooit tot een akkoord. Hij sprak heel bruut en dreigend tegen ons, alsof de onteigening al in kannen en kruiken was”, reageerde hij scherp bij het Argentijnse TyC Sports.

Het plan ligt er, maar of we snel op vier tribunes naar Boca Juniors-River Plate zullen kunnen kijken is nog maar de vraag.

Lees ook: Doldwaze scènes in Buenos Aires: halfgod Tévez knalt Boca naar titel, verliezend coach Maradona trakteert hem op passionele kus

Lees ook: Fans Boca Juniors laten stadion daveren tot 6,4 op schaal van Richter