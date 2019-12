Ongrijpbaar: Eden Hazard kreeg de afgelopen tien jaar de meeste schoppen GVS

29 december 2019

09u20

Bron: Opta Sports 2 Buitenlands voetbal Uiteraard liet Eden Hazard een grote voetafdruk na in het voetbal van het voorbije decennium, maar Opta Sports komt nu wel met een zeer straffe statistiek op de proppen. Van alle Europese topcompetities werd de Rode Duivel de afgelopen tien jaar het meest foutief tegen de grond gewerkt. Zo alomtegenwoordig, zo onvoorspelbaar.

Een nieuw decennium, dus analyseerde ook het gerenommeerde statistiekenbureau Opta Sports de voorbije tien jaar uit het voetbal. En uiteraard kan Eden Hazard - die al in 2008 volledig ontbolsterde bij Lille - niet in hun lijstjes ontbreken. Eden sluit het decennium zelfs af met een straffe statistiek. De voorbije 120 maanden werd er in de vijf grootste Europese competities (Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland) op geen enkele speler meer overtredingen begaan dan op Hazard. Sterker zelfs: de ‘tweede in rang’ incasseerde liefst 233 fouten minder. Een nieuw bewijs hoe aanwezig en onberekenbaar Eden iedere wedstrijd is. Vooral in zijn periode bij Lille (2008-2012) kreeg hij het hard te verduren: zo’n 150 fouten per seizoen. Bij Chelsea (2012-2019) dwong hij zo’n 100 overtredingen per seizoen af. Uiteraard niet allemaal doodschoppen. Hazard kan als de beste zijn lichaam tussen man en bal plaatsen, met een duwtje van de tegenstander in z’n rug als gevolg.

1030 – Eden Hazard has won 1030 fouls in the top 5 leagues in the past decade, at least 233 more than any other player. Garden 👨‍🌾. @hazardeden10 @ChelseaFC #Opta2010s pic.twitter.com/zVeonVQvIS OptaJean(@ OptaJean) link

Opta komt met nog een opmerkelijk cijfer op de proppen. Zo bezet de nummer tien van onze Duivels de tweede plek in het lijstje van meeste aantal gespeelde wedstrijden van alle veldspelers in opnieuw de vijf grootste Europese competities. Met 348 gespeelde matchen haspelde hij drie duels minder af dan Napoli-winger José Callejon. Lionel Messi (343 matchen), Antoine Griezmann (338) en Daniel Congré (334) - een 34-jarige Fransman die bij Montpellier speelt - vervolledigen de top vijf. En of Eden zijn stempel heeft gedrukt op het voorbije decennium...

351 - José #Callejón is the outfield player with the most appearances (351) in the 2010s in the Top-5 European Leagues. Stakhanovite.#Opta2010s pic.twitter.com/ptIajnmyl0 OptaPaolo(@ OptaPaolo) link

Hazard ligt intussen al een maand in de lappenmand nadat hij in de Champions League een tik incasseerde van Thomas Meunier. Zijn enkelblessure herstelt trager dan verwacht, hij is pas ten vroegste eind januari opnieuw inzetbaar. Allesbehalve fijn nieuws voor Real, want Marca berekende dat het zonder Eden een pak stroever verloopt. Niet zozeer in het geleverde spel, wel in het aantal goals en het puntengewin. In de laatste zes matchen zonder Hazard scoorde Real slechts acht keer. In de zes marchen daarvoor, mét Hazard, trof het twintig keer raak. “Hoewel Hazard met één goal en vier assists slechts rechtstreeks betrokken was bij vijf doelpunten, draagt zijn invloed veel verder dan die statistieken”, aldus de Spaanse krant. Bovendien won Real zonder hem amper drie van hun laatste zes wedstrijden. “Los Blancos missen de verbeeldingskracht en creativiteit van de Belg”, stelt Marca.