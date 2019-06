Ongeneeslijk zieke ex-voetballer Ricksen kondigt “laatste benefietavond” aan in hartverscheurende video Redactie

10 juni 2019

10u45

De gezondheid van Fernando Ricksen gaat steeds verder achteruit. De Nederlandse ex-voetballer, die aan de spierziekte ALS lijdt, kondigde in een aangrijpende video op Twitter zijn laatste benefietavond aan. Die zal op 28 juni in plaatsvinden in Glasgow.

In het filmpje meldt Ricksen dat 28 juni de “laatste avond” zal zijn. “Omdat het heel moeilijk voor mij wordt, zal dit de laatste zijn. Laten we er een avond van maken om nooit te vergeten.”

Ricksen, ex-voetballer van onder meer Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers én het Nederlands elftal, maakte in 2013 bekend de dodelijke ziekte ALS te hebben. Ricksen zit sinds december 2018 in een hospice in Glasgow. Hij zit niet meer in een rolstoel, maar ligt in bed. Behalve zijn ogen kan Ricksen niets meer bewegen.

Eerder gaf Ricksen aan nog lang niet uitgevochten te zijn. “Stephen Hawking leefde bijna vijftig jaar met ALS. Waarom mag je dan geen hoop houden?”, zei de 42-jarige Nederlander nog in april.