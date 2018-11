Ongelooflijk slot! Nederland sleept helemaal op het einde nog puntje uit de brand tegen de Duitsers en knokt zich zo naar ‘Final Four’ in Nations League TLB

19 november 2018

22u29 23 Duitsland DUI DUI 2 einde 2 NED NED Nederland Buitenlands Voetbal Nederland heeft zich geplaatst voor de ‘Final Four’ van de Nations League na een onwaarschijnlijk wedstrijdslot tegen de Duitsers. Oranje keek vrijwel de hele wedstrijd tegen een achterstand aan, maar in het absolute slot sleepten Quincy Promes en Virgil van Dijk nog een gelijkspel uit de brand. En dat puntje hadden de Nederlanders broodnodig om de groep te winnen en zo Frankrijk een plaats bij de laatste vier te ontzetten. In de laatste fase van het toernooi mag Nederland volgend jaar met Engeland, Zwitserland en Portugal strijden om eindwinst.

Heel lang zag het er niet naar uit dat Oranje in Gelsenkirchen de eerste plaats in de groep zou pakken. Het contrast was groot in vergelijking met de gewonnen krachtmeting met Frankrijk, drie dagen eerder in Rotterdam. Oranje miste in het sfeerloze stadion van Schalke 04 de scherpte en overtuiging waarmee het de wereldkampioen bijna de hele wedstrijd had overvleugeld. Wellicht kwam dat ook door het ontbreken van de dynamische rechterkant van PSV. Denzel Dumfries zat op de bank, Steven Bergwijn geblesseerd op de tribune.

Oranje gaf veel ruimte weg tegen Duitsland, dat al wist dat het degradeert uit de A-divisie. In de thuiswedstrijd vorige maand had de ploeg van Koeman het geluk dat de Duitsers hun kansen onbenut lieten. In Gelsenkirchen was het wel direct twee keer raak. In de negende minuut trapte Werner de bal van buiten het strafschopgebied langs Jasper Cillessen. De aanvaller kreeg te veel ruimte van Matthijs de Ligt, die tien minuten later ook niet kon voorkomen dat Leroy Sané de 2-0 binnenschoot.

Het Nederlands elftal ontsnapte in de tweede helft aan een grotere achterstand. In de slotfase, met Luuk de Jong als stormram en aanvoerder Van Dijk ook in de spits, wist de ploeg van Koeman zowaar langszij te komen. Vijf minuten voor affluiten laaide de Nederlandse hoop weer op, Quincy Promes knalde de bal voorbij Neuer. En de ommekeer was helemaal een feit toen Virgil van Dijk in blessuretijd de gelijkmaker binnen prikte met een stevig vluchtschot.

Als groepswinnaar in de Nations League heeft Oranje zich verzekerd van een extra kans om het EK 2020 te halen. Mocht het volgend jaar via de reguliere kwalificatiereeks niet lukken, dan krijgt Oranje in maart 2020 nog een kans in de play-offs. In elk van de vier divisies van de Nations League strijden vier landen om één ticket naar het EK.

Whoever said that football is a game where 22 players kick a ball about for 90 minutes and at the end the Germans always win hasn’t got a clue, and should be relegated. Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Op 2 december vindt in Dublin de loting plaats voor de EK-kwalificatie, met Oranje als een van de tien groepshoofden. De 55 deelnemers uit Europa worden verdeeld over tien poules, vijf van zes landen en vijf van vijf. De vier finalisten in de Nations League komen in een poule van vijf terecht. Ze spelen in juni geen EK-kwalificatieduels, maar de finaleronde van het landentoernooi.

De beste twee landen uit iedere groep plaatsen zich voor het EK. Mocht Oranje daar niet bij zitten, dan strijdt de ploeg van Koeman begin 2020 met drie andere landen die het niet hebben gehaald om één ticket voor de Europese eindronde.

De goals:

BOEM! | @OnsOranje komt al snel op achterstand in Gelsenkirchen. Knappe goal van Timo Werner! 👌#GERNED 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/ASTsfOahxN Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAAAAL | Geweldige assist van Toni Kroos en Leroy Sané maakt er al 2-0 van! 😍#GERNED 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/hsxyBWuGol Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | @OnsOranje gelooft er weer in: Quincy Promes maakt de aansluitingstreffer! 🦁🙏#GERNED 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/Gd2qNuOaHQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOOOAAAAAAAAAL | Op de valreep trapt @VirgilvDijk zijn land naar de Final Four van de #NationsLeague! 😱🦁#GERNED 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/FVLO2e49C5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Tsjechië en Noorwegen winnen

In groep 1 van de B-divisie versloeg Tsjechië Slovakije met 1-0, dankzij een treffer van Patrik Schick (32.). Daardoor verzekerden de Tsjechen zich van het behoud en degraderen de Slovaken naar de C-divisie.

Noorwegen zal in de volgende editie van de landencompetitie aantreden in de B-divisie. In groep C3 wonnen de Noren met 0-2 van Cyprus, terwijl Bulgarije thuis op 1-1 bleef steken tegen Slovenië. Daardoor wint Noorwegen de poule met 13 punten, de Bulgaren tellen er twee minder. Slovenië zakt een divisie.