Ongelooflijk slot! Nederland sleept helemaal op het einde nog puntje uit de brand tegen de Duitsers en knokt zich zo naar ‘Final Four’ in Nations League TLB

19 november 2018

22u29 13 Duitsland DUI DUI 2 einde 2 NED NED Nederland Buitenlands Voetbal Nederland heeft zich geplaatst voor de ‘Final Four’ van de Nations League na een onwaarschijnlijk wedstrijdslot tegen de Duitsers. Oranje keek vrijwel de hele wedstrijd tegen een achterstand aan, maar in het absolute slot sleepten Quincy Promes en Virgil van Dijk nog een gelijkspel uit de brand. En dat puntje hadden de Nederlanders broodnodig om de groep te winnen en zo Frankrijk een plaats bij de laatste vier te ontzetten. In de laatste fase van het toernooi mag Nederland volgend jaar met Engeland, Zwitserland en Portugal strijden om eindwinst.

De Nederlanders keken in Gelsenkirchen na 20 minuten al tegen een achterstand van 2-0 aan, door doelpunten van Timo Werner en de bedrijvige Leroy Sané. Oranje ontsnapte in de tweede helft aan meer tegentreffers en wist in de slotfase zowaar op gelijke hoogte te komen. Eerste zorgde Promes met een prima krul voor verse hoop en de mee opgerukte Van Dijk kon Neuer met een hard vluchtschot nog een tweede keer verschalken. Op basis van het doelsaldo in de onderlinge resultaten houdt het Nederlands elftal wereldkampioen Frankrijk onder zich in groep 1 van de A-divisie en gaat het naar de finaleronde.

Als groepswinnaar in de Nations League heeft Oranje zich verzekerd van een extra kans om het EK 2020 te halen. Mocht het volgend jaar via de reguliere kwalificatiereeks niet lukken, dan krijgt Oranje in maart 2020 nog een kans in de play-offs. In elk van de vier divisies van de Nations League strijden vier landen om één ticket naar het EK.

Op 2 december vindt in Dublin de loting plaats voor de EK-kwalificatie, met Oranje als een van de tien groepshoofden. De 55 deelnemers uit Europa worden verdeeld over tien poules, vijf van zes landen en vijf van vijf. De vier finalisten in de Nations League komen in een poule van vijf terecht. Ze spelen in juni geen EK-kwalificatieduels, maar de finaleronde van het landentoernooi.

De beste twee landen uit iedere groep plaatsen zich voor het EK. Mocht Oranje daar niet bij zitten, dan strijdt de ploeg van Koeman begin 2020 met drie andere landen die het niet hebben gehaald om één ticket voor de Europese eindronde.

