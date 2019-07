Onderwaterdrone zoekt op bodem Comomeer naar verdwenen Zwitserse voetbalster (24) David van der Heeden

01 juli 2019

17u26

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Op het Italiaanse Comomeer wordt vandaag verder gezocht naar de verdwenen Florijana Ismaili. De 24-jarige Zwitserse voetbalinternational sprong zaterdag op het Alpenmeer van een boot en kwam niet meer boven water. Reddingsdiensten zoeken nu de bodem van het meer af met een onderwaterdrone.

De aanvoerder van voetbalclub Young Boys, waarvoor Ismaili uitkomt, huurde zaterdag met een vriendin een boot voor een tocht over het Comomeer, meldden Italiaanse media. Op het meer zou Ismaili overboord zijn gesprongen om te zwemmen, maar daarna is ze spoorloos in het water verdwenen.

Grap

De Zwitserse voetbalbond en haar club uit Bern spraken gisteren nog de hoop uit dat de van oorsprong Albanese speelster levend zou worden gevonden. “We zijn zeer bezorgd, maar hebben de hoop dat alles goed komt niet opgegeven’’, klonk het in een verklaring.



De Zwitserse nieuwssite TIO meldt dat Ismaili’s vriendin aanvankelijk dacht dat het om een grap ging, dat Ismaili aan de andere kant van de boot zou opduiken. Maar al snel na de verdwijning werd alarm geslagen. Het water van het meer zou doorgaans zo'n 25 a 26 graden warm zijn, weet de site. Op sommige plaatsen kan die temperatuur echter sterk variëren en ook staat er een sterke stroming.

Thermische schok

Een woordvoerder van de Italiaanse politie zegt dat ‘een thermische schok’ Ismaili mogelijk fataal is geworden. De hoop haar na twee dagen nog levend aan te treffen zou ‘nihil’ zijn. Op de plaats waar de voetbalster is verdwenen wordt nu met een onderwaterrobot, voorzien van camera, de bodem afgezocht.



Het meer, dat op sommige plaatsen een diepte heeft van ruim 400 meter, staat erom bekend dat het lichamen van verdrinkingsslachtoffers niet direct teruggeeft. De ouders van Ismaili zijn aangekomen bij het meer om de zoektocht naar hun dochter te volgen. Het Italiaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart.

Meer over Ismaili

Comomeer

sport