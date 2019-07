Onderwaterdrone zoekt op bodem Como-meer naar verdwenen Zwitserse voetbalster (24) ODBS

Bron: Blick 2 Buitenlands voetbal Ook vandaag ontbreekt van de vermiste Zwitserse voetbalster Florijana Ismaili (24) elk spoor. Na een reddingshelikopter het voorbije weekend wordt er nu gezocht met een onderwaterdrone, tot op de bodem van het Como-meer. De naaste familie van ‘Flori’, inmiddels aanwezig in Italië, is de wanhoop nabij.

Sinds zaterdag is de kapitein van Young Boys Bern vermist. Toen was ze, op zoek naar wat verfrissing, uit hun gehuurd motorbootje in het Como-meer gesprongen. Alleen moet dat op een slechte plaats geweest zijn. Mogelijk is Ismaili door de sterke stromingen onder het veelal rustige wateroppervlak in de problemen gekomen. Op de plaats waar ze het water indook, is het Como-meer maar liefst 200 meter diep. Ook een zogenaamde ‘cold shock’, een koudeschok die onmiddellijk optreedt bij plotse onderdompeling, is niet uit te sluiten. Een gespecialiseerd interventieteam vanuit Milaan is ter plekke. Zij zetten een onderwaterrobot, voorzien van een camera, in.

“We vermoeden dat ze op de bodem van het meer ligt. Broer van Florijana Ismaili

Elk uur wordt er gezocht, maar voorlopig ontbreekt het aan elk spoor. Indien nodig, wordt er nog de hele week verdergezocht. Al zou het voorspelde slechte weer voor deze avond in de buurt van het Como-meer, de zoektocht bemoeilijken. Er wordt sterke wind en onweer verwacht. Maar de hoop haar na twee dagen nog levend aan te treffen, zou zo goed als ‘nihil’ zijn.

“We hebben nog altijd geen nieuws gekregen en wachten op enige vorm van informatie”, aldus de broer van Florijana. “We vermoeden dat ze op de bodem van het meer ligt.” Het was omwille van de band met haar familie -de aanvalster heeft Albanese roots en ging daarom als de vrouwelijke Xherdan Shaqiri door het leven - dat ze nog in Zwitserland speelde en niet voor het buitenlands avontuur koos. Gevraagd door ‘Schweizer Illustrierten’ naar wat ze zou doen, mocht ze ooit zoveel verdienen als haar mannelijke collega’s, was het antwoord van Ismaili: “Een huis bouwen voor mijn ouders.”

Ismaili, die ook deeltijds op de receptie van een fitnesscentrum werkte, telt 33 caps voor Zwitserland en was erbij op het WK 2015 in Canada. Een selectie voor het EK 2017 liep ‘Flori’ ultiem mis nadat ze nochtans de hele voorbereiding op het toernooi had meegemaakt. Maar daar putte ze alleen maar kracht uit om er nog harder voor te gaan. Kracht die de moslima ook vond in haar geloof. “Ik bid voor elke match in de kleedkamer. Dat heb ik van thuis uit meegekregen en dat maakt deel van me uit. Mijn geloof maakt me sterk.”