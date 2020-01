Onderling respect is groot: Neymar zet Eden Hazard in zijn favoriete ‘five-a-side’ team ABD

08 januari 2020

18u14

Ze hebben een band met elkaar. Neymar Jr (27) heeft zijn favoriete five-a-side team prijs gegeven. En daarin pronkt Rode Duivel Eden Hazard (29). Een blijk van respect.

Allebei dé spelmakers bij hun ploeg en land. Allebei weten ze hoe het is om onder druk te presteren. Neymar en Eden Hazard verstaan mekaar. Dat toonde ook de innige omhelzing op het WK van 2018 in Rusland nadat de Rode Duivels Brazilië uitschakelden in de kwartfinale. Hazard gaf Neymar na affluiten een troostende knuffel.

“Van Neymar verwachtte iedereen dat hij de beste speler van het WK zou worden”, vertelde Hazard een jaar geleden aan onze krant. “Lionel Messi lag eruit. Cristiano Ronaldo idem. De druk op zijn schouders moet immens zijn geweest. Tienduizenden keren groter dan destijds bij mij op het WK in Brazilië. De natie, de fans, de journalisten. Het was enkel maar Neymar, Neymar, Neymar. Overdreven hysterie. Winnen ze? Dan is het dankzij Neymar. Verliezen ze? Dan is het de schuld van Neymar. Alsof die 22 anderen niet meededen. Gesproken hebben we niet. Het ging om het gebaar, niet om de woorden. In een moeilijk moment wilde ik hem respect laten voelen. Hem troosten. Hij is een topper. Punt uit. Zijn toernooi komt nog wel.”

“Messi, Suárez,...”

Het respect is wederzijds. Neymar - aanvaller van PSG en ex-Barcelona - speelde nooit samen met Hazard. Maar hij weet zijn kwaliteiten wel te appreciëren. Bij ESPN gaf Neymar zijn favoriete vijftal van dit moment prijs. “Messi, Suárez, Mbappé, Pogba en... Hazard." De aanvoerder van de Rode Duivels in mooi gezelschap.

Neymar picks his dream five-a-side team 😍 pic.twitter.com/W2qchP12iQ ESPN FC(@ ESPNFC) link