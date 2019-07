Onderhandelingen bevestigd: Juventus werkt aan komst Romelu Lukaku Kristof Terreur in Engeland

31 juli 2019

07u39

Bron: @HLNinEngeland 0 Buitenlands voetbal Onverwachte wending. Niet Inter maar Juventus. Plots is Romelu Lukaku (26) op weg naar Turijn en ziet het ernaar uit dat hij ploeggenoot wordt van Cristiano Ronaldo. Juve opende gisteren de onderhandelingen met Man United over een ruildeal met Paolo Dybala. Inter overweegt af te haken wegens een te hoge prijs.

In grote lijnen zijn beide clubs het eens. Ze werken aan een deal. Manchester United ziet Paolo Dybala zitten. Juventus wil Romelu Lukaku er graag bij om zijn aanvalslinie te versterken. Gesprekken raakten gisteren in een stroomversnelling. Dybala’s makelaar reisde naar Engeland om te onderhandelen over diens persoonlijke eisen - hij heeft een megacontract in gedachten. Romelu Lukaku nam de trein naar Londen voor een ontmoeting met een delegatie van Juve. Ondanks zijn initiële voorkeur voor Inter en Antonio Conte - “de beste coach ter wereld” - zegt hij geen ‘neen’ tegen Juventus. Zo graag wil hij weg op Old Trafford.

Zeg nu zelf: uitzicht op een Scudetto, de Italiaanse titel, een van outsiders in de Champions League. Sportief is het een stap vooruit op Man United, een club die de afgelopen jaren is afgegleden. En wie staat er niet graag op hetzelfde (trainings)veld als Cristiano Ronaldo? Een overgang die doet dromen. Ook coach Maurizo Sarri heeft zijn zegen gegeven.

Ruildeal

Vanuit Man United kwam er gisteravond een bevestigend bericht: er wordt effectief onderhandeld met Juve. Voorlopig bouwt de Engelse topclub nog voorzichtigheid in. Ze wacht vooral op de ‘ja’ van Dybala, momenteel nog op vakantie na de Copa America. De Argentijn zou liever in Italië blijven, maar dat hij zijn mensen naar Engeland stuurt, bewijst dat hij de bui ziet hangen. Veel kansen zal hij komend seizoen in Turijn niet krijgen. Juve duwt hem in de armen van United.

Het plan om Inter uit zijn kot te lokken om snel een akkoord te bereiken kreeg snel een verrassende wending

Vertegenwoordigers van de Italiaanse kampioen hadden gisteren de eerste vruchtbare contacten met de collega’s van Man United. Een soort ruildeal wordt op poten gezet, maar hoe die juist in mekaar zal zitten en wie hoeveel gaat kosten, moeten Juve en United nog uitwerken. Dybala plus enkele miljoenen in ruil voor Lukaku? Nog een andere speler erbij? Of Dybala voor 100 miljoen naar Old Trafford, Lukaku voor 85 naar Italië. ‘t Zal afhangen van de wensen van de boekhouders.

Conte

Inter van zijn kant kijkt toe. Voor de derde keer in zijn carrière lijkt Conte naast Lukaku te grijpen. Eerste keer bij Juve in 2014, daarna bij Chelsea in 2017 en nu bij Inter, ondanks een flirt van vier maanden. De Nerazzurri hebben evenzeer nog een lijn openliggen met United, maar kregen opnieuw te horen dat de vraagprijs van 85 miljoen euro niet gewijzigd wordt.

Ze overwegen de handdoek te gooien. Het masterplan dat Federico Pastorello, sinds het najaar van 2018 Lukaku’s zaakwaarnemer en ook close met Inter en Conte, had uitgedokterd mag mogelijk de prullenmand in.

Na het vertrek van beschermheer Mourinho en de permanente aanstelling van Ole Gunnar Solskjaer als trainer van United gaf Lukaku hem de opdracht uit te kijken naar een club in de Serie A. Hij voelde aan dat Solskjaer het niet voor hem heeft en Marcus Rashford naar het voorplan zal schuiven. In een gesprek onder vier ogen liet hij de Noor weten dat hij wel wil.

Alleen overschatten zijn entourage en hij de slagkracht van Inter. Een huur-constructie werd enkele weken gelede weggelachen door United. Een ruil met andere spelers en het eerste bod van 60 miljoen plus enkele bonussen ook.

Vanop een afstand volgden ze bij Juventus toen al de ontwikkelingen. Ze kennen de kracht van Conte, drie keer op rij kampioen in Turijn. Liever steken ze hem stokken in de wielen.

Sleutel

Juve dacht in eerste instantie aan Mauro Icardi, woelwater van Inter, maar na een gesprek vorig weekend met Pastorello veranderden ze het geweer van schouder. Het plan om Inter uit zijn kot te lokken om snel een akkoord te bereiken met United kreeg er een verrassende wending. In de Juvekantoren werd een ruil met Paolo Dybala geopperd, overbodige Argentijn die ze bij United wel graag zouden zien komen. Lukaku stemde op zijn beurt in om de gesprekken met Juve op te starten – als Inter niet kan, dan maar een andere ploeg.

De bal ligt nu in het kamp van Dybala. Hij heeft de sleutel. Of vindt Inter toch plots 85 miljoen?