Ondanks kritiek Meunier: PSG-sterren bouwen uitbundig verjaardagsfeestje na nederlaag tegen Dortmund

21 februari 2020

15u39 0 Buitenlands voetbal Op een feestje meer of minder kijken ze niet in Parijs. Met Kylian Mbappé aan de draaitafel vierden Cavani (33), Icardi (27) en Di Maria (32) gisteren hun verjaardag uitbundig. Eergisteren, na de nederlaag in Dortmund, gaf Thomas Meunier echter aan dat er nood was aan meer professionaliteit binnen het team.

Het sterrenensemble van PSG heeft niet veel tijd nodig gehad om de doelpunten van Haaland uit hun gedachten te verbannen. Wanda Nara, vrouw van Icardi, organiseerde een niet zo bescheiden verjaardagsfeest in het prachtige Pavillon Dauphine in Parijs voor haar manlief en collega’s. Twee dagen na de nederlaag in Dortmund, en met zondag een wedstrijd tegen Bordeaux in het verschiet.

Heel beschaafd hebben ze het niet gehouden, zo tonen enkele beelden ons. Toen de kindjes naar bed waren vlogen de kleren in het rond. Zo is onder meer te zien hoe Neymar, Cavani en Navas in bloot bovenlijf paradeerden en hoe Mbappé een liedje van Drake draait aan de DJ-tafel. Op de tonen van Eye of the Tiger en klaargestoomd door Neymar waagde onder meer Navas zich aan de boksbal.

Edinson Cavani, Neymar & Keylor Navas appeared to have a lot of fun last night at the Icardi - Di María - Cavani joint birthday bash. Navas at the end says: “This is how we win the Champions’ League!” pic.twitter.com/2qRqZgndw3 Get French Football News(@ GFFN) link

Eerder deze maand gaf ook Neymar al een feestje voor zijn verjaardag in een nachtclub, dat kon u HIER al lezen. Coach Thomas Tuchel was toen niet aanwezig, hij noemde het een afleiding voor de wedstrijd van zondag. “Of ik denk dat het feest een effect heeft gehad op de prestaties van de spelers in de laatste 20 minuten? Ja”, was Tuchel toen al duidelijk. Benieuwd wat de coach denkt van de nieuwe nachtelijke uitstap van zijn spelers.

Meunier na de nederlaag tegen Dortmund:

Ook ploegmaat Thomas Meunier gaf een subtiele hint over het gebrek aan professionaliteit na de wedstrijd tegen Dortmund. “We hadden niet zo veel kansen en dat was onze fout. We kwamen moeilijk in het ritme. Je kan zien dat we vermoeid zijn. We speelden al veel matchen, maar we moeten onze focus houden. Op vlak van voeding en rust doen wat een profvoetballer hoort te doen. Dan zien we wel met het oog op de volgende ronde, maar ik ben nog hoopvol”, aldus Meunier eerder deze week. Het kon zijn ploegmaats duidelijk niet veel schelen, twee dagen later waren ze dus al opnieuw aan het feest.

Treta na festa do Cavani, Icardi e Di María - de que lado você está? Neymar, Navas, Herrera, Paredes... 😂🤣🥊 pic.twitter.com/1s78pYBHZh Lendário Neymar Jr.(@ LNJROFICIAL) link

Apprends-lui stp @djsnake 😂 pic.twitter.com/yqhfJPnqyU Kylian Mbappé France(@ KMBappe_France) link

Angel Di Maria and Edinson Cavani had a joint birthday party last night 🥳



They certainly enjoyed themselves 😂pic.twitter.com/volfMMrooo Goal(@ goal) link