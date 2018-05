Onbekende Belg scoorde afgelopen weekend in Engeland: "Ik droom van de Premier League" Thomas Lissens

02 mei 2018

18u32

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Quizvraagje: wie was de laatste Belg die een doelpunt kon scoren in de Engelse tweede klasse? Neen, het waren niet Denis Odoi (Fulham) of Laurens De Bock (Leeds), maar wél Ilias Chair. De 20-jarige creatieve middenvelder is nog onbekend bij het grote publiek, maar hij wordt wel al op handen gedragen door de aanhang van Queens Park Rangers, Chairs Engelse werkgever.

De reden? Afgelopen weekend deed Chair zich opmerken tijdens de thuismatch op Loftus Road tegen Birmingham City. De jongeling gaf de assist voor de 1-1 van Bright Osayi-Samuel en scoorde twintig minuten voor affluiten de 2-1. QPR won de match uiteindelijk met 3-1, waardoor de 'Super Hoops' naar de vijftiende plaats klommen in de rangschikking.

Chair scoorde zijn eerste goal voor QPR. "Een droom", zo omschrijft hij het zelf. "Ik kreeg begin vorig jaar van Lierse te horen dat ik mocht vertrekken. Daarop zat ik samen met mijn makelaar en hij regelde een test voor mij bij QPR. Na drie dagen kreeg ik al een contract voorgeschoteld en dat ondertekende ik ook meteen. Aanvankelijk kwam ik uit voor de U23, maar dit seizoen krijg ik met mondjesmaat ook mijn kans in het eerste elftal."

💺 A first #QPR goal too for Ilias Chair!#QPRvBIR pic.twitter.com/yqEV6NFajw QPR FC(@ QPRFC) link

Premier League

Chair droomt van de Premier League. Het liefst maakt hij volgend jaar de sprong met zijn huidige werkgever. "Ik wil volgend seizoen een vaste waarde worden in het eerste elftal", aldus de creatieve middenvelder. "Nu zitten we in de grijze middenmoot van het klassement, maar het moet mogelijk zijn om beter te doen. En ik ben ook klaar om mijn steentje bij te dragen. Ik heb me moeten aanpassen aan Engeland - aan de taal, maar ook bijvoorbeeld het eten -, maar die aanpassing is nu achter de rug. Ik voel me heel goed in Londen."

Chair heeft de Belgische én Marokkaanse nationaliteit. Op dit moment komt hij uit voor de Marokkaanse U23. "Maar natuurlijk is het een droom om ooit het truitje van de Rode Duivels te dragen", haast hij zich. "Als ik echt de keuze moet maken, dan zal ik mijn hart volgen. Ik zal met de mensen uit mijn omgeving praten, luisteren naar wat zij willen, en dan de knoop doorhakken. Ik ken Mehdi Carcela goed en hij vertelde me dat het echt een verschrikkelijk moeilijke keuze was voor hem. Ik weet dus wat me te wachten staat, maar laat ons niet op de feiten vooruit lopen. Ik zal eerst proberen om hier een vaste basisplaats af te dwingen en de rest zien we wel."