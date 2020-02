Om van te smullen: via deze pareltjes belandde De Bruyne bij goal nummer 50 Redactie

27 februari 2020

11u07

Bron: Dugout 0

Kevin De Bruyne scoorde gisteravond zijn 50ste goal voor Manchester City - een belangrijke in de Champions League-droom van The Citizens. Een mijlpaal die hij bereikte via tal van pareltjes. Wat dacht u van de heerlijke vrije schop uit 2016 tegen FC Barcelona? Of de fantastische knal tegen Newcastle United FC, van vorig jaar?

Always proud to captain this team! 50 goals for City ✅ pic.twitter.com/m5N6N1NvNU Kevin De Bruyne(@ DeBruyneKev) link