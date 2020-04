Olympiakos moet vrezen voor degradatie door matchfixingschandaal, ook Sa Pinto genoemd in dossier Redactie

25 april 2020



Bron: AD 0 Buitenlands voetbal Olympiakos hangt een zware sanctie boven het hoofd vanwege een matchfixingschandaal uit 2015. De succesvolste club uit het Griekse voetbal wordt mogelijk teruggezet naar het tweede niveau.

De Griekse voetbalbond zegt namelijk dat er genoeg bewijzen zijn dat het duel tussen Olympiakos en Atromitos in februari 2015 is beïnvloed. De wedstrijd was al eens eerder onderzocht, maar toen werd er nog geen bewijs gevonden. Daarnaast zouden er nog twee duels van de Griekse topclub gemanipuleerd zijn.

Behalve Olympiakos is ook de betrokken voorzitter, Evangelos Marinakis, in staat van beschuldiging gesteld. Hem wacht een levenslange schorsing.

Bij Atromitos was Ricardo Sa Pinto op dat ogenblik trainer. Ook zijn naam wordt genoemd in het dossier. De Portugees speelde in het verleden voor Standard en was er ook trainer tussen 2017 en 2018.

