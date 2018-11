Olivier Giroud ziet dat homoseksualiteit nog steeds taboe is in het voetbal: “Het is onmogelijk voor voetballers om uit de kast te komen” MDB

16 november 2018

16u24

Bron: Le Figaro 0 Buitenlands Voetbal In een uitgebreid interview met Le Figaro haalde Olivier Giroud aan dat homoseksualiteit nog steeds niet wordt aanvaard in de voetbalwereld. “Het is onmogelijk om je als homo te outen in het voetbal”, vertelde de Franse wereldkampioen.

Op 32-jarige leeftijd blikte Olivier Giroud voor Le Figaro al eens terug op zijn carrière. De spits van Chelsea kent ondertussen wel het reilen en zeilen in het profvoetbal en had het in het interview onder meer over homoseksualiteit. “Toen ik zag dat de Duitser Thomas Hitzlsperger in 2014 uit de kast kwam, was het erg emotioneel. Op dat moment heb ik tegen mezelf gezegd dat het onmogelijk is om zijn homoseksualiteit in het voetbal te tonen. In een kleedkamer zit veel testosteron, er zijn ook collectieve douches ... Het is delicaat, maar zo is het.”

“Ik begrijp de pijn en de moeilijkheid van jongens die schrik hebben om uit de kast te komen. Het is een echte test nadat ze jaren aan zichzelf gewerkt hebben. Ik ben op dat vlak ultra-tolerant. Toen ik bij Montpellier zat heb ik me geëngageerd in dat gevecht door te poseren voor het magazine Têtu. Toen Arsenal vroeg om de regenboogveters aan te trekken, heb ik dat ook gedaan. Er is nog veel werk in de voetbalwereld over dat onderwerp. Dat is het minste wat je kan zeggen.”

“Eden Hazard is een magiër”

Olivier Giroud had ook nog woorden van lof over voor Eden Hazard, zijn ploegmakker bij Chelsea. Ook op de trainingsvelden in Cobham laat die zijn klasse bewonderen. “Toen ik Eden Hazard voor het eerst zag op training bij Chelsea dacht ik: ‘Putain, wat is het moeilijk om de bal van hem af te pakken’. Soms heeft hij twee of drie spelers rond zich en raakt hij er door kleine ruimtes toch uit. Hij is een magiër, hij is impressionant. Nu begin ik hem te kennen en begeef ik me op training niet meer in zijn buurt. Dat is beter voor hem en voor mij”, lachte Giroud.