Officieel: Thierry Henry nieuwe coach van AS Monaco

13 oktober 2018

11u04

Bron: Belga 7 Buitenlands Voetbal Thierry Henry verlaat de Rode Duivels en wordt de nieuwe coach van AS Monaco. Dat bevestigt de club uit het prinsdom op zijn Twitteraccount. De 41-jarige ex-spits van Monaco volgt er Leonardo Jardim op, die eerder deze week aan de deur werd gezet.

De overgang van Henry naar het team van Youri Tielemans en Nacer Chadli hing al even in de lucht. Gisteren luidde het al dat Monaco de voormalige Franse wereldkampioen maandag zou voorstellen. De club heeft zijn start in de Ligue 1 volledig gemist en staat na negen speeldagen pas achttiende. Het kostte Jardim zijn job.

📄@ThierryHenry nommé entraîneur de l’AS Monaco



Communiqué ➡ https://t.co/yp900aiWDT#ForeverMonaco pic.twitter.com/VVNaiI1xFL AS Monaco 🇲🇨(@ AS_Monaco) link

Henry ondertekent bij Monaco een contract tot juni 2021. "Ik dank AS Monaco om me deze kans te geven bij deze speciale club voor mij", reageerde hij. "Ik ben erg tevreden om terug te keren en extreem gemotiveerd om de uitdagingen die ons te wachten staan aan te gaan. Ik kijk ernaar uit om de spelers te ontmoeten en aan de slag te gaan."

De voorbije zomer was er al stevige interesse van Bordeaux voor Henry, die na het WK promoveerde van T3 naar T2 bij de Rode Duivels door het vertrek van Graeme Jones. Nog deze maand werd de Fransman in verband gebracht met Aston Villa. Nadien kwam dan de lokroep van Monaco, waar hij aan bezweek. Henry voetbalde van 1995 tot 1999 bij de Monegasken. In 122 wedstrijden scoorde hij er 25 maal.

Op Instagram keek Henry terug op zijn periode bij de Rode Duivels. "Ik beleefde twee fantastische jaren waarin ik Roberto Martínez hielp deze wonderbaarlijk getalenteerde groep spelers te coachen. Ik zag hen uitgroeien tot het geweldige team dat ze vandaag zijn. Het is met grote droefheid dat ik afscheid neem van de Belgische nationale ploeg. Ik wil de Belgische voetbalbond, Roberto en de rest van de staf, en de spelers bedanken om een Fransman zich zo welkom te laten voelen tussen alle Rode Duivels. Ik wens iedereen succes in de toekomst en ben er zeker van dat nog mooiere dingen staan de gebeuren."

Opvolger

Door het vertrek van Henry moet de Belgische voetbalbond op zoek naar een nieuwe assistent-coach. "Bondscoach Roberto Martínez zal samen met de technische commissie op zoek gaan naar een opvolger", zegt woordvoerder Stefan Van Loock. "Maar eerst ligt de volledige focus op het sportieve, de oefenderby tegen Nederland van dinsdag. Wanneer die naam bekend zal zijn, is onmogelijk te zeggen. "Of er een nieuwe T2 op de bank zal zitten bij de volgende Nations League-wedstrijden in november? We plakken er geen termijn op."