Officieel: Real Madrid ontslaat trainer Lopetegui en stelt Santiago Solari als voorlopige vervanger aan KTH/MDB

29 oktober 2018

21u03 13 Buitenlands Voetbal De kroniek van een aangekondigd ontslag. Na de 5-1-nederlaag van Real Madrid tegen Barcelona heeft Real Madrid Julen Lopetegui vandaag de laan uitgestuurd. Santiago Solari, de trainer van Real Madrid Castilla, neemt het voorlopig over.

“Deze beslissing, met veel verantwoordelijkheidsbesef genomen, heeft als doel om de dynamiek van het eerste elftal te veranderen, op het moment dat alle doelstelling die gesteld werden voor dit seizoen nog haalbaar zijn”, klinkt het in een officiële mededeling van Real Madrid. “De club bedankt Julen Lopetegui en zijn technisch team voor hun inzet en geleverde werk en wenst hen het beste in hun professionele carrière. Hij wordt voorlopig vervangen door Santiago Solari die het eerste elftal vanaf morgen zal leiden.”

De 52-jarige Lopetegui was afgelopen zomer al onder een slecht gesternte gestart in Madrid. Real kondigde vlak voor het WK in Rusland de komst van bondscoach Lopetegui aan, enkele dagen voor de eerste groepswedstrijd moest hij bij de Spaanse nationale ploeg vertrekken. Zijn aanstelling bij Real was dus omstreden, en de coach kon in zijn eerste maanden in de Spaanse hoofdstad de twijfels niet wegwerken. Bovendien bleef de schaduw van Zinédine Zidane, Lopetegui’s succesvolle voorganger, boven Santiago Bernabéu hangen.

Het cijfer 14

Lopetegui komt uiteindelijk in alle competities aan 14 wedstrijden voor Real Madrid. Slechts één trainer van Real Madrid werd sinds 1929 vroeger de laan uit gestuurd. In 2004 moest Jose Antonio Camacho al na zes wedstrijden opkrassen. Lopetegui puurde overigens uit tien wedstrijden 14 punten in La Liga, slikte als coach 14 treffers en zag zijn team 14 keer scoren in de Primera Division.

Julen Lopetegui

14 letters in his name

14 official matches in charge of Real

14 points in La Liga

14 goals for in La Liga

14 goals against in La Liga Gracenote Live(@ GracenoteLive) link

‘Voorlopig’ staat er te lezen in het communiqué van Real Madrid. Santiago Solari geldt dus eerder als tussenpaus. Om voorzitter Florentino Pérez de tijd te geven om op zoek te gaan naar een vervanger. De 42-jarige Argentijn Solari heeft er een lange spelerscarrière op zitten. Op het middenveld kwam hij tussen 2000 en 2005 al uit voor Real Madrid. Na zijn spelerscarrière ging de Argentijn als jeugdtrainer aan de slag bij Real Madrid. In 2016 kwam hij aan het roer te staan bij Real Madrid Castilla, zeg maar de B-ploeg van de ‘Koninklijke’.

Geflirt met Antonio Conte

Bij Chelsea zagen ze het graag gebeuren, hun voormalige trainer Antonio Conte als nieuwe coach van Real Madrid. Diens aanstelling verhoogde de kansen om Eden Hazard (27) langer vast te leggen, maar de voorbije uren liepen de gesprekken tussen Conte en de Koninklijke vast.

Wil Hazard nog naar droomclub Real Madrid als Conte er aan het roer staat? Op Stamford Bridge dachten ze het antwoord te kennen: ‘neen’. Ze kennen er de frustraties die hij vorig seizoen intern uitte. De aanvoerder van de Rode Duivels werkt liever niet meer samen met de Italiaan. Na twee jaar had Hazard genoeg van het rigide regime van Conte.

Lange tactische trainingen waar er enorm veel werd stilgestaan, positionele drill en ook naast het veld strikte regels. Een hel voor een speler die plezier wil beleven. Chelsea legde de voorbije weken de eerste contacten met Hazard over een nieuw contract en hoopte stiekem dat Conte de nieuwe coach van Real zou worden. Uiteindelijk sprongen onderhandelingen af. Hazard mag nog dromen van Madrid. Een contractverlenging hangt nog niet in de lucht.

Na de pandoering in de Clasico neemt Real vandaag afscheid van Julen Lopetegui. De voormalige Spaanse bondscoach stelde op alle fronten teleur. Het vertrek van Cristiano Ronaldo in juli was een serieuze aderlating, maar onder Lopetegui ging Real alsmaar slechter voetballen. Zijn methodes sloegen niet aan. Na vier maanden mag de opvolver van Zinédine Zidane dus al beschikken.

Real legde de voorbije weken al contact met Conte. Die was de voorbije week op vakantie in Egypte, maar vloog gisteren terug naar Londen. De Koninklijke hoopte de onderhandelingen met Conte snel af te ronden, maar die liepen vast. Santiago Solari, momenteel aan de slag bij Real Castilla neemt nu voorlopig over. Ook de naam van bondscoach Roberto Martínez valt opnieuw in Spanje.