Officieel: Leicester City haalt Timothy Castagne voor 20 miljoen euro plus bonussen KTH/KDZ/YP/ABD

03 september 2020

19u18 12 Buitenlands voetbal Leicester City heeft de komst van Timothy Castagne (24) bevestigd. De laatste onderhandelingen tussen Atalanta en de Premier League-club waren begin deze week afgerond en nu is Castagne ook officieel voorgesteld. De transfersom bedraagt 20 miljoen euro plus 4 miljoen aan bonussen. De flankverdediger, die voor vijf jaar tekent, moet het vertrek van Ben Chilwell mee helpen opvangen.

Youri Tielemans is er titularis. Dennis Praet pendelt er tussen bank en basis. En daar komt nu dus een derde international bij: Timothy Castagne. Na de verkoop van linksachter Ben Chilwell aan Chelsea voor ruim 50 miljoen euro, zocht Leicester een flankverdediger die zowel op links als op rechts uit de voeten kan. Een waarmee je in elk systeem aan de slag kan.

Enter Castagne dus. De Rode Duivel was komende zomer einde contract bij Atalanta. Hij had na drie jaar in de Serie A zin in de Premier League. Mede door een kniekwaal verloor hij bij Atalanta zijn basisplaats. Omdat hij nog maar een jaar vastlag bij de revelatie in Italië, stuurde hij aan op een transfer.

Join us in saying #WelcomeTimothy! 🦊 Leicester City(@ LCFC) link

Champions League-voetbal laat hij staan voor een ambitieuze challenger voor de Europese tickets in Engeland. PSG, dat ook concreet interesse had, bleef aarzelen. Leicester hapte snel toe. De club had vorige zomer al interesse, maar kreeg onze landgenoot toen niet overtuigd.

Castagne is de derde Duivel die van club verandert, maar met 20 miljoen voorlopig de duurste. Jan Vertonghen (naar Benfica) en Thomas Meunier (naar Dortmund) waren transfervrij. Leicester wordt normaal gezien de tweede club met drie Belgische internationals. Meunier heeft in Duitsland het gezelschap van Thorgan Hazard en Axel Witsel.