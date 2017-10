Officieel: Heynckes (72) is nieuwe coach Bayern München XC

15u58 0 EPA Buitenlands Voetbal Wat al enkele dagen in de lucht hing, is nu ook bevestigd: Jupp Heynckes volgt Carlo Ancelotti op als coach van Bayern München. De 72-jarige Duitser tekent er een contract tot het einde van het seizoen.

Heynckes is geen onbekende bij de club uit Beieren. Eerder was hij er actief van 1987 tot 1991, kort in 2009, en van 2011 tot 2013. De ex-international kroonde zich met Bayern driemaal (1989, 1990 en 2013) tot Duits kampioen. Zijn hoogtepunt bereikte hij in het seizoen 2012-2013 toen hij met Bayern München de legendarische 'treble' realiseerde. Na 2013 coachte Heynckes niet meer.

Vanaf maandag gaat Heynckes officieel aan de slag. Peter Hermann en Hermann Gerland worden zijn assistenten. Hermann was tot voor kort assistent bij de tweedeklasser Fortuna Düsseldorf. Gerland was verantwoordelijk voor de jeugdopleiding bij 'Der Rekordmeister'. "Er bestaat een grote vertrouwensband tussen Heynckes en Bayern", verklaart voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Dat bleek opnieuw uit de gesprekken die we gehad hebben. We zijn Jupp heel dankbaar dat hij ermee heeft ingestemd om hoofdcoach te worden. Op dit moment is hij de ideale trainer voor Bayern."

"Voor geen enkele andere club zou ik weer teruggekeerd zijn in de voetbalwereld, maar Bayern is voor mij een zaak van het hart", aldus Heynckes zelf. "Ik heb veel zin in deze uitdaging."

Vorige week zette Bayern Carlo Ancelotti aan de deur. De 58-jarige Italiaan veroverde vorig jaar in zijn eerste seizoen in Beieren de landstitel, maar dit seizoen liep het heel wat minder. Bayern moet voorlopig genoegen nemen met de tweede plaats in de Bundesliga, op vijf punten van leider Borussia Dortmund, en de kansloze 3-0 nederlaag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain was de druppel. Met Anderlecht had het team uit München eerder minder problemen in het kampioenenbal (3-0 winst).

