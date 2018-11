Oei, Zwitserland? Nations League-concurrent van Rode Duivels getrakteerd op striemend fluitconcert na verlies tegen... Qatar YP

14 november 2018

21u57

Bron: Belga 1 Buitenlands Voetbal Zwitserland heeft vandaag in Lugano geen al te beste beurt gemaakt in de voorbereiding op de wedstrijd tegen België, zondag in de Nations League. De nummer acht van de wereld verloor thuis met 0-1 van voetbaldwerg Qatar, nummer 88 op de FIFA-ranking.

De elf van bondscoach Vladimir Petkovic kwamen niet tot scoren, en inscasseerden vier minuten voor tijd een tegendoelpunt van Akram Afif. De Zwitsers startten wel niet met hun beste ploeg. Xherdan Shaqiri van Liverpool viel bijvoobeeld pas in na de rust. De fans trakteerden de Zwitsers in elk geval op een striemend fluitconcert. Qatar tankt een klein beetje vertrouwen richting WK in 2022, dat het zelf organiseert.

Zwitserland verloor in oktober in Brussel van de Rode Duivels met 2-1. Tegen IJsland, morgen tegenstander van de Belgen in het Koning Boudewijnstadion, pakte het net als de Belgen zes op zes.

