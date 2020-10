OEFENINTERLANDS. Italië wint vlot - Duitsland niet voorbij Turkije - Frankrijk haalt uit Redactie

07 oktober 2020

23u19 0

Cristiano Ronaldo kon niet scoren in een vriendschappelijk duel tussen Spanje en Portugal, dat eindigde op 0-0. Beide landen kondigden aan dat ze zich samen kandidaat stellen voor de organisatie van het WK in 2030. Portugal speelt zondag in groep 3 tegen Frankrijk voor de Nations League, Spanje in groep 4 tegen Zwitserland.

Italië haalde het overtuigend met 6-0 van Moldavië. Cristante (18.), Caputo (23.), Posmac (e.d., 37.), El Shaarawy (30. en 45.), Berardi (72.) troffen raak. Italië speelt zondag op verplaatsing tegen Polen.

Duitsland speelde verrassend 3-3 gelijk tegen Turkije. Duitsland kwam telkens op voorsprong, maar de Turken kwamen steeds terug. Draxler (45.), Neuhaus (58.) en Waldschmidt (81.) scoorden voor de Mannschaft. Tufan (50.), Karaca (67.) en Karaman (90.) maakten telkens de gelijkmakers. Duitsland speelt in groep 4 zondag op het veld van Oekraïne.

Frankrijk haalde fors uit tegen Oekraïne: 7-1. Camavinga (9.) Giroud (24. en 34.), Mykolenko (e.d., 39.), Tolisso (65.) en invallers Mbappé ‘82.) en Griezmann (89.) kwamen in het Stade de France op het scorebord. Tsygankov (53.) redde tussendoor de eer voor de bezoekers.

Denemarken won eenvoudig van de Faeröer eilanden. De partij in Herning eindigde op 4-0. Denemarken speelt in november tegen de Rode Duivels op de zesde en laatste speeldag van groep 2. Andreas Skov Olsen, spits bij Bologna, opende tegen de voetbaldwerg de score voor Denenmarken (22.). Christian Eriksen, ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter Milaan, verdubbelde vijf minuten later de score vanop de stip. KRC Genk-speler Joakim Maehle, die de volle negentig minuten speelde, maakte de 3-0 (32.). Andreas Cornelius, boomlange aanvaller bij Parma, scoorde de 4-0 in de 45e minuut. Denenmarken kon in de tweede helft niet meer scoren tegen de eilandbewoners, waardoor de 4-0 op het bord bleef.

