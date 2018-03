Oefenen richting WK: Panama krijgt voetballes in Zwitserland en lijkt hapklare brok voor Duivels - Pogba stuurt met fraaie vrije trap Rusland wandelen Redactie

27 maart 2018

20u50

Bron: Belga 0

Panama krijgt voetballes in Zwitserland

Vorige donderdag ging Panama 'maar' met 1-0 ten onder tegen Denemarken. Vandaag werd het in Zwitserland andere koek. In het gezellige stadion van Luzern kregen de Panamezen, op 18 juni tegenstander van de Rode Duivels op het WK, voetballes: 6-0 werd het maar liefst. Bij de rust stond er al een afgetekende 4-0 op het bord na goals van Dzemaili (22'), Xhaka (31'), Embolo (33') en Zuber (39'). Na rust zorgden Gavranovic (49') en Frei (68') voor een 6-0-eindstand. Neen, dit Panama mag écht geen probleem vormen voor onze Duivels.

Schitterende vrije trap Pogba, Rusland in de penarie

Frankrijk heeft de nederlaag tegen Colombia doorgespoeld met een zege tegen Rusland. Kylian Mpabbé en Paul Pogba waren de grote mannen bij ‘Les Bleus’: 1-3.

Paul Pogba vertolkte samen met Mbappé een hoofdrol in de oefenpot op het veld van WK-gastheer Rusland. De middenvelder van Manchester United zorgde eerst voor de assist op Kylian Mbappé. De jonge snaak had nog wel wat werk voor de boeg, maar Mbappé werkte uiteindelijk knap af. Meteen in de tweede helft krulde Pogba een vrije trap bijzonder fraai in de kortste hoek. Rusland kon uiteindelijk toch een vuist maken. Smolnikov verstuurde een uitstekende voorzet richting Smolov die binnen tikte, maar Mbappé klaarde uiteindelijk de klus met zijn tweede van de avond. Rusland heeft bijzonder veel werk op de plank als het geen mal figuur wil slaan op het WK.

Pogba's inch perfect pass releases Mbappe for a fine finish #RUSFRA #France 🇫🇷 #mufc #psg pic.twitter.com/NiMN5LhXba Grimandi's Vids(@ footbolvids) link

Kubo op Sclessin met Japan onderuit

Oekraïne heeft het deze namiddag in een oefeninterland op Sclessin met 2-1 gehaald van Japan. Voor de Japanse doelman Eiji Kawashima was het een terugkeer in mineur naar het stadion van Standard, waar hij tussen 2012 en 2015 onder contract stond.

De Oekraïeners kwamen na 21 minuten op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Ueda. Makino (41.) kon nog voor rust gelijkmaken, maar na de pauze bezorgde Karavaev (69.) de Oost-Europeanen toch de winst. Bij Oekraïne stond Ruslan Malinovskyi (Racing Genk) in de basis. Hij werd na een uur gewisseld. Japan liet Yuya Kubo (AA Gent) na een uur invallen. Ryota Morioka (Anderlecht) bleef op de bank.

De Japanners staan in juni op het WK tegenover Colombia (19 juni), Senegal (24 juni) en Polen (28 juni). In de achtste finales is een confrontatie met de Rode Duivels mogelijk. Oekraïne kon zich niet plaatsen voor het WK.