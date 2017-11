Ochoa (Standard) en Govea (Moeskroen) in Mexicaanse selectie tegen Rode Duivels Redactie

20u35

Bron: Belga 2 Getty Images Guillermo Ochoa. Buitenlands Voetbal De Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de vriendschappelijke duels tegen de Rode Duivels (10 november in Brussel) en Polen (13 november in Gdansk). Standard-doelman Guillermo Ochoa en Moeskroen-middenvelder Omar Govea behoren tot de geselecteerden.

De 32-jarige Ochoa is al een decennium de vaste doelman van Mexico en zal normaal gesproken ook in Brussel onder de lat staan. Voor de 21-jarige Govea, dit seizoen door Moeskroen gehuurd van FC Porto, kan het zijn eerste cap worden. De middenvelder is één van de revelaties bij Moeskroen. Govea speelde bij de Henegouwers tot dusver dertien wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde.

Verder komen Radja Nainggolan en Adnan Januzaj met Hector Moreno (AS Roma) en Carlos Vela (Real Sociedad) twee ploegmaats tegen. Javier 'Chicharito' Hernandez (West Ham), Hector Herrera (FC Porto) en Hirving Lozano (PSV) zijn andere bekende namen in de Mexicaanse selectie.

Selectie:

Doelmannen: Guillermo Ochoa (Standard/BEL), Jesus Corona (Cruz Azul/Mex), Rodolfo Cota (Guadalajara/Mex)

Verdedigers: Hector Moreno (AS Roma/Ita), Miguel Layun (FC Porto/Por), Diego Reyes (FC Porto/Por), Hugo Ayala (Tigres/Mex), Nestor Araujo (Santos Laguna/Mex), Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt/Dui), Edson Alvarez (América/Mex), Cesar Montes (Monterrey/Mex)

Middenvelders: Andres Guardardo (Real Betis/Spa), Giovani dos Santos (LA Galaxy/VSt), Hector Herrera (FC Porto/Por), Javier Aquino (Tigres/Mex), Jonathan dos Santos (LA Galaxy/VSt), Jesus Gallardo (Universidad Nacional/Mex), Omar Govea (Moeskroen/BEL), Jurgen Damn (Tigres/Mex), Uriel Antuna (FC Groningen/Ned)

Aanvallers: Hirving Lozano (PSV/Ned), Javier Hernandez (West Ham/Eng), Carlos Vela (Real Sociedad/Spa), Oribe Peralta (América/Mex), Raul Jimenez (Benfica/Por), Jesus Corona (FC Porto/Por)