Ochoa blikt als Mexicaanse doelman nog eens terug op het WK: "Ik haalde hetzelfde niveau als Courtois en Lloris"

07 november 2018

21u54

Guillermo Ochoa keept de laatste weken op een hoog niveau bij Standard en toch had de nationale doelman van Mexico vandaag zomaar de doelman van Napoli kunnen zijn. In de Franstalige versie van Sport/Voetbalmagazine vertelt Ochoa hoe voorzitter Venanzi dwars zat voor die transfer en blikt hij ook nog eens terug op het voorbije WK met 'El Tri'.

Guillermo Ochoa opende het WK met Mexico uitstekend door meteen uittredend wereldkampioen Duitsland over de knie te leggen. De Latijns-Amerikanen stootten ook door naar de 1/16de finale, maar daar bleek Brazilië te sterk. “In de vier wedstrijden die ik heb gespeeld, haalde ik het niveau van Thibaut Courtois en Hugo Lloris”, doet Ochoa zijn verhaal. “Je weet dat je om de titel van beste doelman ter wereld te pakken je jammer genoeg minstens de halve finale moet halen.” Hoe goed ‘El Tri’ ook aan het WK begonnen was, toch stokte de motor. “Het probleem is dat een ploeg zoals Argentinië of Brazilië niet top moet zijn om gelijkopgaande wedstrijden te winnen. Je hebt een Messi die een geniale actie doet en het is beslist. Hetzelfde met Neymar of Coutinho. Ook bij jullie is het zo. Een Eden Hazard of een Romelu Lukaku weten hoe ze een gemiddelde wedstrijd in hun voordeel moeten beslechten. In onze ploeg hebben we dat niet.”

“Ik was prioriteit voor Napoli”

Het was overigens een bewogen zomer voor Guillermo Ochoa. Het Mexicaanse sluitstuk stond namelijk bijzonder dicht bij een overgang naar Napoli. “De interesse was concreet”, zegt de doelman van Standard. “Napoli wilde me, ik was prioriteit voor hen. Carlo Ancelotti wachtte op mij. Dat gebeurt niet elke dag. Het is zeldzaam dat een Italiaanse club van dat niveau interesse heeft in een doelman die geen Europees paspoort heeft. Italianen mogen bijvoorbeeld slechts drie niet-EU-spelers aantrekken, meestal geven ze de voorkeur aan offensieve spelers. Dat probleem heeft al meerdere transfers voor mij geblokkeerd. Maar de mensen van Napoli vertelden me dat ze een plek voor mij zouden vrijhouden.”

En toch liep de transfer spaak. “De voorzitter van Standard (Bruno Venanzi red.) stond niet open voor onderhandelingen”, legt Ochoa uit. “Mijn makelaar stelde bijvoorbeeld voor om er over te discussiëren, maar hij had zelfs geen zin om samen te zitten. De communicatie was niet goed. Dat was een heel grote ontgoocheling. Er waren veel aanbiedingen na het WK, maar mijn makelaar had het bestuur van Standard niet gecontacteerd omdat het me niet interesseerde. Ik wachtte op het goede aanbod en dat van Napoli kon ik niet weigeren. De Mexicanen hebben dat van dichtbij gevolgd. Ze zeiden dat het na mijn goed WK het moment was om te vertrekken naar een grote competitie. En voila...” Niet Ochoa, maar wel David Ospina werd de nieuwe doelman van Dries Mertens en Napoli.