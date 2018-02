Nummer drie in twee matchen: met deze goal schaart Batshuayi zich meteen in illuster rijtje Manu Henry

10 februari 2018

@mbatshuayi bij Borussia Dortmund:



2 wedstrijden

3 goals

1 assist

Drie goals in twee matchen: dan kan je van een wervelende start spreken. Michy Batshuayi brak vandaag in zijn debuut in het Signal Iduna Park de ban voor Dortmund. Als een duivel uit een doosje gleed hij een voorzet-schot van Pulisic tegen de touwen. Dodelijk in de zestien. Meteen schaart de Rode Duivel zich in een illuster rijtje. Enkel Pierre-Emerick Aubameyang en Márcio Amoroso sloegen er in hun eerste twee Bundesliga-matchen voor Dortmund immers in om drie keer de weg naar doel te vinden. Dortmund versloeg Hamburg, de voorlaatste, overigens met de nodige moeite. Pas in blessuretijd zorgde Götze voor de verlossende 2-0.