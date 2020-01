Nuchtere Paul Gascoigne is weer gelukkig. Met dank aan ingreep die hem 23.000 euro kostte YP

18 januari 2020

09u17

Bron: Mirror 0 Buitenlands voetbal Het gaat weer beter met Paul Gascoigne. In een interview bij de Britse tabloid Daily Mirror onthult de 52-jarige ‘Gazza’ dat hij de voorbije jaren nooit gelukkiger was. Met dank aan een ingreep die hem alles samen dik 23.000 euro kostte.

Concreet: Gascoigne liet een speciaal implantaat inbrengen in de maag, dat ervoor zorgt dat hij meteen kotsmisselijk wordt van zodra hij té veel alcohol drinkt. “Ik ben ervoor naar Australië getrokken”, onthult de voormalige sterspeler van Newcastle, Tottenham en de Engelse nationale ploeg. “Alles bij elkaar kostte de ingreep me 23.000 euro, maar dankzij de operatie drink ik niet langer zoveel. Ik heb een implantaat in mijn maag, dat ervoor zorgt dat ik kotsmisselijk wordt van zodra ik teveel drink. Zo kan ik voor de gezelligheid wel een biertje of een wijntje drinken, maar van zodra het teveel wordt gaat er een alarmbelletje af.”

“Je wordt er meteen heel ziek van”, gaat hij verder. “Soms wil ik inderdaad nog wel dronken worden, maar nu heb ik dus een reden om dat niet te doen. Eén drankje kan teveel zijn. Maar ik ben gelukkig nu. Ik ben voor het eerst in 15 jaar op vakantie geweest, naar Tenerife, en ik heb het naar mijn zin. Dat is heel lang geleden”, aldus Gazza.

De bijwerkingen van het implantaat zijn er ook. Het zou een nadelige werking op de lever hebben en vergiftigt eigenlijk de gebruiker. Hij of zij wordt na het drinken van alcohol snel ziek, met reële risico’s zoals een hartfalen tot gevolg.

In oktober vorig jaar moest de voormalige stervoetballer zich nog verantwoorden voor de rechtbank, nadat hij een vrouw zou hebben aangerand op de trein in augustus, het jaar voordien. Hij verklaarde toen, geheel op karakteristieke wijze, dat hij “een dikke vrouw een boost aan vertrouwen” wou geven.