Nu wel het einde? Duitse pers maakt bondscoach Löw met de grond gelijk: "Hij schrijft aan een vervolgroman van het WK-debacle"

14 oktober 2018

11u21 4 Buitenlands Voetbal Joachim Löw zit in vieze papieren. Duitsland speelde gisteravond tegen Nederland een absolute non-match, na het erbarmelijke WK staat het water zo stilaan aan de lippen van de bondscoach. De Duitse voetbalbond maakt zich zorgen, de fans fronsen de wenkbrauwen en de media zijn bikkelhard: " Löw schrijft aan een vervolgroman van het WK-debacle." Is het einde nu echt in zicht?

De 58-jarige Löw is al twaalf jaar bondscoach van Duitsland. In de Johan Cruijff ArenA zat hij voor de 168ste keer in de dug-out van 'Die Mannschaft'. Een record. Maar of de oefenmeester kon genieten van de mijlpaal, lijkt weinig waarschijnlijk. Inspiratieloos, slordig en lusteloos. Dat Oranje met 3-0 ging winnen, was niet eens overdreven. Onze oosterburen trokken het beroerde niveau van het WK in Rusland gewoon door.

Toen al hing het lot van Löw aan een zijden draadje. Voor het eerst in de geschiedenis geraakte Duitsland immers niet voorbij de groepsfase op een WK. De Duitse voetbalbond DFB sprak echter zijn vertrouwen uit, de man die de natie naar een wereldtitel in 2014 loodste heeft nog een contract tot 2022.

Degradatie?

Maar de honderden vraagtekens blijven rond het hoofd van Löw spoken. Na het 0-0-gelijkspel tegen Frankrijk op de openingsspeeldag van de Nations League ging hij gisteren dus roemloos onderuit tegen Nederland. Het gevolg: één op zes in de gloednieuwe competitie, degradatie dreigt. Op de koop toe vond Duitsland de drie voorbije matchen de weg naar de netten niet.

"Natuurlijk kan ik vragen over mijn vertrek verwachten”, zei hij na de smadelijke nederlaag. "Ik moet daar mee leven. Maar voor dit resultaat zijn we met z’n allen verantwoordelijk." Toch viseert de Duitse pers maar één man: Joachim Löw. En de DFB kijkt intussen opnieuw met angstzweet toe.

Germany fail to score in three consecutive competitive games for the first time in their history 👀 pic.twitter.com/GJQnGiQQky B/R Football(@ brfootball) link

Kicker heeft een hard oordeel klaar over Löw. "Van de aangekondigde nieuwe start is niets te zien. In plaats daarvan schrijft hij aan de vervolgroman van het WK-debacle. Het roept – opnieuw – de vraag op naar de toekomst van bondscoach Joachim Löw."

"Het WK is voor Duitsland na de historische uitschakeling in de voorronde 109 dagen voorbij", telde Bild. "Maar vooruit gekomen is 'Jogi' Löw ondanks uitgebreide analyse niet echt. 0-3 tegen Holland – Jogi, zo degraderen we!"

"De neergang van de Duitse voetbalploeg gaat razendsnel verder", schrijft de Rheinische Post. "Na de blamage tegen Zuid-Korea dreigt voor bondscoach Joachim Löw degradatie in de Nations League. De vijf man van het zwalpende Bayern München en nieuweling Mark Uth lieten dezelfde zwaktes zien als in Rusland: het ontbrak aan tempo, frisheid en spelplezier."

Dat was ook de conclusie van Oliver Kahn in zijn analyse bij de ZDF. De oud-doelman zag veel parallellen met de zwakke optredens van Duitsland op het WK. "Dat zijn dezelfde problemen", aldus Kahn, die niet kon begrijpen dat Leroy Sané en Julian Draxler niet in de basis stonden. "Löw moet zich afvragen hoe lang het nog zin heeft om de gevestigde orde te vertrouwen."

"Duitsland slechts nog Europese middelmaat", kopte Die Welt. De krant verwees daarmee naar een opmerking van de Nederlandse bondscoach Koeman, die Oranje voor de wedstrijd Europese middelmaat had genoemd. "Precies dát elftal hield in Amsterdam echter 90 minuten minstens gelijke tred met de wereldkampioen van 2014 en won de partij uiteindelijk met 3-0. Het verhoogt de kritiek en de druk op onze bondscoach."

Hoe dan ook zal Duitsland dinsdag wereldkampioen Frankrijk moeten vloeren. Lukt dat niet, is het verhaal van Joachim Löw mogelijk geschreven.