Nu sportieve nachtmerrie voor Chapecoense: exact drie jaar na fatale vliegtuigcrash degraderen Brazilianen naar tweede klasse

28 november 2019

14u19 0 Buitenlands voetbal 28 november 2016. De dag dat het voetbal even stil stond. Een tragische vliegtuigcrash, met aan boord de selectie van Braziliaanse club Chapecoense op weg naar de finale van de Copa Sudamericana. Slechts twee spelers overleefden de ramp. Gisteren verloor Chapecoense van Botafogo, wat betekent dat de club voor het eerst sinds 2014 degradeert uit de Braziliaanse hoogste divisie.

De club wist zich vijf jaar te handhaven in de Braziliaanse eerste klasse, maar gisteren werd een nederlaag tegen Botafogo (0-1) hen toch fataal. Met nog drie speeldagen voor de boeg kan het team de degradatie niet meer ontlopen. Coach Marquinhos Santos verontschuldigt zich bij de fans: “De supporters hier zijn anders, ze moedigen ons altijd aan, ook als het moeilijk gaat. Ik ben zeker dat Chapecoense sterker zal terugkeren naar het hoogste niveau.”

Chapecoense, de ploeg uit het kleine Braziliaanse Chapecó, speelde sinds 2014 in de Braziliaanse hoogste voetbalklasse. In 2016 schreef de club geschiedenis door de finale van de Copa Sudamericana te halen, het Zuid-Amerikaanse equivalent van onze Europa League.

LaMia Flight 2933, het vliegtuig waarin onder meer de selectie en een horde journalisten richting Colombia trok voor de heenwedstrijd, kwam echter nooit aan in Medellín. Een tekort aan brandstof. Het vliegtuig kwam in botsing met de bergkam van Cerro Gordo op een hoogte van 2.600 meter, 7.400 meter lager dan de minimumhoogte voor vliegtuigen in dat gebied.

Een verschrikkelijk zwaar verdict: van de 77 passagiers aan boord werden er slechts zeven overlevenden gevonden. Bij die overlevenden waren vier spelers van Chapecoense: linksachter Alan Ruschel, reservedoelman Jakson Follman, centrale verdediger Neto en eerste doelman Danilo. Die laatste bezweek enkele uren later aan zijn zware verwondingen. Geen van de spelers kon zich de crash herinneren toen ze wakker werden in het ziekenhuis.

Follman moest na de ramp een beenamputatie ondergaan. Drie maanden na de ramp begon de Braziliaanse doelman aan zijn revalidatie met een prothese, en hij is van plan om Brazilië te vertegenwoordigen op de Paralympics.

Ruschel kon enkele dagen na het ongeval terug wandelen. In augustus 2017 maakte hij samen met Neto zijn comeback op het veld in een vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Barcelona. Ook Follman was aanwezig en de drie kregen een staande ovatie in Camp Nou. Momenteel is de linksachter op uitleenbasis actief bij Goiás.

Na enkele operaties en weken in het ziekenhuis kon ook Neto het voetbal hervatten. De verdediger werd pas zes uur na de crash gevonden tussen het puin. Hij speelt nu nog altijd voor de club, en in maart van dit jaar hervatte hij trainingen met de bal. De speler en de club werken aan zijn terugkeer.

Ondanks dat de wedstrijd niet doorging liep het stadion toch vol, en ook buiten het stadion betuigden 130.000 fans hun steun. Chapecoense kreeg van overal ter wereld hulp en steun aangeboden en alle clubs hielden een minuut stilte. Hun tegenstander in de finale van de Copa Sudamericana, Atlético Nacional, bood zijn forfait aan zodat Chapecoense de titel en het prijzengeld in ontvangst mocht nemen. Verschillende Braziliaanse clubs stelden ook voor om gratis spelers uit te lenen aan Chape, en vroegen aan de Braziliaanse bond of de club drie jaar niet kon degraderen. Chapecoense weigerde de voorstellen en wilde zelf hun club opnieuw uitbouwen.

Leandro Pereira (ex-Club Brugge) speelde tot een jaar voor de ramp bij de Braziliaanse club, waarna hij naar Club Brugge trok. Drie jaar later werd hij door Club opnieuw voor een jaar uitgeleend aan Chape. Ook Braziliaanse Belg Marcelo Boeck heeft een verleden bij de club. De doelman was zelfs actief ten tijde van het ongeluk, maar hij was niet mee afgereisd omdat hij jarig was. Kort na de ramp vertrok hij naar de Braziliaanse derde klasse.

