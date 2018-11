Nu ook prijs in San Siro: lijstje met Europese voetbaltempels waar Cristiano zijn vlag nog niet wist te planten alsmaar kleiner Kjell Doms

13 november 2018

13u25

Bron: La Gazzetta dello Sport 0

San Siro mag worden geschrapt van het lijstje met stadions waar Cristiano Ronaldo de netten nog niet deed trillen. Afgelopen weekend ging Juventus met 0-2 winnen in de tempel van AC Milan. ‘CR7’ scoorde de tweede treffer voor Juve, het was de eerste keer in zes duels dat Ronaldo een doelpunt maakte in San Siro. Het lijstje met tot de verbeelding sprekende Europese voetbalstadions waar Ronaldo zijn vlag nog niet wist te planten wordt alsmaar kleiner. Blijven nog over op de hitlist van Ronaldo… het Etihad Stadium van Manchester City en San Paolo van Napoli.

Hieronder alvast een overzicht met de stadions waar Ronaldo wel al raak trof:

Santiago Bernabeu (Real Madrid): 244 doelpunten

Old Trafford (Manchester United): 73 doelpunten

Camp Nou (FC Barcelona): 12 doelpunten

Calderon (Atlético Madrid): 10 doelpunten

Highbury/Emirates (Arsenal): 5 doelpunten

Amsterdam ArenA (Ajax): 5 doelpunten

Westfalenstadion (Dortmund): 5 doelpunten

Allianz Arena (Bayern München): 4 doelpunten

Stadio Olimpico (AS Roma): 2 doelpunten

Anfield (Liverpool): 1 doelpunt

Parc des Princes (PSG): 1 doelpunt

San Siro (AC Milan): 1 doelpunt