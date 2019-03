Nu nog ‘neen’, straks een deal: Chelsea weigert eerste bod van Real voor Eden Hazard Kristof Terreur

Chelsea heeft een eerste bod van Real Madrid op Eden Hazard (28) naast zich neergelegd, maar dat verandert weinig. Er volgt er nog wel één. De beste Belg in de Premier League is er de komende week een man in het vizier. Van Real, van de media, van een natie.

“Kijk, ik heb een vriend die al zeven jaar in de Premier League voetbalt. Bij een club die in het blauw speelt. Hij heeft er alles gewonnen en hij is toe aan een nieuwe uitdaging. Hij staat nu in de belangstelling van een andere club, één in een witte outfit. Wat zou jij die knaap adviseren?” Op een interviewsessie met de rechtenhouders van de Premier League kreeg Eden Hazard onlangs een vraag in die trant. De Rode Duivel is echter niet van gisteren. Hij voelde dat het over hem ging, grijnsde eens en flapte er vervolgens uit: “Wel, koop die vriend dan een wit shirt.” Niet meteen het antwoord waar ze op zaten te wachten. Killing it with a smile.

Bij de communicatiecel van Chelsea houden ze de komende zeven dagen hun hart vast. Spelers met interlandverplichtingen zijn voor media uit eigen land doorgaans loslippiger. Wegens geen woordvoerder die hen aan de oren kan trekken, geen bodyguard die journalisten op de vingers kan tikken. Op een handvol interviews na heeft Chelsea de voorbije maanden de geruchtenstroom goed kunnen kanaliseren. Bij elk interview kwam de vriendelijke wenk om hem geen vragen over Real Madrid of zijn toekomst te stellen - vandaar dat een rechtenhouder het op een slinkse manier probeerde. In mixed zones werd Hazard telkens subtiel voorbij Spaanse journalisten geleid.

Vandaar ook dat je sinds half januari geen liefdesverklaringen van Hazard voor Real hebt gelezen, geen bloemetje voor Zizou. Straks, in Tubeke en in Brussel, staat Gary Cotterill, pitbull van Sky Sports, weer klaar voor die ene nieuwsquote waarmee zijn station op sociale media en op televisie kan uitpakken. Ook Spaanse media zijn zinnens een mannetje te sturen voor Hazard. Deze week zal hij, in de naschok van de terugkeer van Zidane naar Real, mee voor headlines moeten zorgen. Of de hoop dat hij een tipje van de sluier zal lichten terecht is, is een andere vraag. Hazard heeft de antwoorden klaar. Routine.

Op de achtergrond is Real Madrid een versnelling hoger geschakeld. Het eindigde ergens tussen de plooien, maar vrijdag schreef de chief football reporter van tabloid ‘The Sun’ dat Real al eens een delegatie naar Londen had gestuurd voor gesprekken en dat de Spaanse club een bod van 82 miljoen voorbereidde. Ver zat hij er niet naast. In Londen valt te horen dat Chelsea een eerste bod heeft geklasseerd wegens ontoereikend, maar dat de deur voor verdere onderhandelingen open staat. The Blues willen er het maximale uithalen. Liefst meer dan 115 miljoen euro voor een smaakmaker die nog een jaar vastligt en niet wil bijtekenen - een prijs in lijn met wat Juventus vorige zomer voor Cristiano Ronaldo betaalde. Zo diep wil Real voorlopig niet tasten, maar het heeft de tijd en de vertrekwens van de speler aan zijn kant. Een deal lijkt onafwendbaar.

Als Hazard eens een slechte wedstrijd speelt, luidt het in Engeland nogal makkelijk dat hij met zijn hoofd bij Real zit. Daar zitten de gedachten al sinds de zomer, maar zijn prestaties lijden er niet onder. Met 13 goals staat hij zevende in de topschutterstand, niemand doet in de Premier League beter met 11 assists, niemand creëert meer mogelijkheden, niemand heeft zoveel succesvolle dribbels achter zijn naam, niemand krijgt zoveel fouten mee en niemand heeft rechtstreeks zo’n groot aandeel in de doelpunten van zijn team als hij (48 procent). Een zwakke vertoning tegen Everton (2-0-verlies) verandert weinig aan die conclusie: Hazard weet hoe hij een team moet dragen.

En dat is goed nieuws voor de bondscoach. Zonder Kevin De Bruyne, zonder Axel Witsel, zonder Vincent Kompany en mogelijk ook zonder Romelu Lukaku is hij zijn as kwijt. Dan komen er nog meer last en vragen bij zijn aanvoerder terecht.

