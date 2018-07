Nú al de aanslag van het seizoen? Champions League schouwtoneel van waanzinnige vliegende tackle GVS

18 juli 2018

20u22 0 Buitenlands Voetbal Een ware aanslag. Anders kan je de doldwaze tackle van Bryan Mélisse niet noemen. In de voorrondes van de Champions League keken h et Hongaarse MOL Vidi FC en het Luxemburgse F91 Dudelange elkaar in de ogen. De bezoekers stonden op de rand van de uitschakeling, dus ging het licht bij de Franse verdediger even helemaal uit.

Dudelange stond op één minuut van een vroegtijdige exit in de Champions League. In eigen huis geraakte de Luxemburgse kampioen niet verder dan een 1-1-draw en in de return op het veld van de Hongaarse titelhouder - ook wel gekend als het vroegere Videoton én met ex-Anderlechtenaar Roland Juhasz de hele partij op het veld - keek het in minuut 93 tegen een 2-1-achterstand aan. De tijd drong met andere woorden, maar in plaats van een heus slotoffensief op poten te zetten, koos Bryan Mélisse voor een knettergekke vliegende tackle.

Op een uittrap van de doelman trapte de vleugelverdediger eerst het leer weg waarna hij beide voeten vol in de maagstreek van zijn opponent plantte. Een waanzinnige actie die nu als een lopend vuurtje de sociale media verovert.

Mate Patkai was het slachtoffer van dienst en zeeg neer op de grasmat, de scheidsrechter kon niet anders dan een rode prent tevoorschijn te toveren. De spelers van MOL Vidi FC gingen logischerwijze verhaal halen, maar Mélisse besefte maar al te goed welke dwaze ingreep hij etaleerde en dook onder begeleiding van enkele ploegmakkers en clubmedewerkers meteen de catacomben in. De kans is dan ook groot dat de UEFA deze idiote tackle onder de loep neemt.