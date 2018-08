Norwich City doet er alles aan om thuiswedstrijden te winnen: Engelse club gebruikt tactiek gevangenissen om testosteron tegenstanders te verlagen



20 augustus 2018

17u04

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Norwich City doet er alles aan de thuiswedstrijden op Carrow Road te winnen. De Engelse club gaat zelfs zo ver dat de kleedkamer van de uitclub roze is geverfd. Dat zou testosteron verlagend werken.

Technisch directeur Stuart Webber deed volgens Eastern Daily Press afgelopen donderdag de onthulling op een supportersavond van de club die uitkomt op het tweede Engelse niveau. Vorige week zaterdag tweette West Bromwich Albion al een foto vanuit de roze kleedkamer. Norwich verloor overigens die wedstrijd met 3-4.

De roze kleur zou agressie verlagen en empathie verhogen. In Amerikaanse gevangenissen wordt de kleur gebruikt om gevangenen rustiger te krijgen. Ook in het college football in de VS wordt de tactiek al lang gebruikt.

Alexander Latinjak, docent sportpsychologie aan de Universiteit van Suffolk, zegt dat roze inderdaad testosteron verlagend is. "Dat is omdat de kleur is gelinkt aan ervaringen uit de kindertijd. Al betwijfel ik of de maatregel van Norwich City zal helpen. Clubs kunnen - nu ze het weten - tegenmaatregelen nemen om het testosteron-niveau van hun spelers te verhogen", aldus Latinjak tegen de BBC.

