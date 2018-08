Nog geen spijt, Mile? Svilar één jaar na vertrek bij Anderlecht ook bij Benfica op de bank Pieter-Jan Calcoen

22 augustus 2018

08u42 0 Buitenlands Voetbal "De goeie beslissing", noemde Mile Svilar (18) zijn transfer van Anderlecht naar Benfica één jaar geleden. Een voorbarige uitspraak: de Belg zat ook gisteren op de bank en wordt stilaan ongeduldig.

Plots kende heel Europa hem. Logisch, gezien die indrukwekkende verzameling aan records. Mile Svilar werd in de herfst van vorig jaar de jongste keeper ooit (18 jaar en 1 maand) in de Champions League en tegelijk de jongste penaltypakker na zijn save op Manchester United-spits Martial. Het was echter niet allemaal top: Svilar werd ook de jongste owngoalmaker van het toernooi. Brute pech, maar toch...

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN