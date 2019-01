Nog een Rode Duivel in de Premier League? Arsenal denkt effectief aan Yannick Carrasco, ook AC Milan roert zich Kristof Terreur in Engeland

30 januari 2019

10u46

Bron: @HLNinEngeland 1 Buitenlands Voetbal Na Youri Tielemans nog een Rode Duivel erbij in de Premier League? Zijn omgeving durft niet te voorspellen wat er de komende 48 uur gaat gebeuren, maar Arsenal overweegt de piste Yannick Carrasco (25) te activeren. In eerste instantie willen ze hem huren van Dalian Yifang. Ook AC Milan roert zich.

Eerst was het een ‘neen’. Daarna een ‘misschien’. Nu is het ‘ja’. Bij Arsenal geven ze eindelijk toe dat Carrasco een target is. De Rode Duivel, ongelukkig in China, werd de voorbije maand aangeboden bij The Gunners, maar die hapten niet meteen. Andere prioriteiten. Een daarvan: Ivan Perisic, ex-Club Brugge. Die wil weg bij Inter. Arsenal probeerde de Italiaanse club de voorbije dagen te overtuigen tot een verhuur met optie, maar een akkoord is veraf. Vandaar dat Arsenal naar alternatieven kijkt. Carrasco dus, die bij Inter de eerste keus was om … Perisic te vervangen. Arsenal heeft de eerste lijntjes uitgelegd. “Alles is nog mogelijk”, klinkt het in de entourage van Carrasco. “We hopen op een goeie afloop.” AC Milan of Arsenal? Want ook de Italianen hebben de onderhandelingen weer geopend. Inter haakt voorlopig af.

Yannick heeft veel respect voor zijn club Dalian, maar zijn familie gaat voor Agent Christophe Henrotay

Carrasco’s Chinese club Dalian Yifang is bereid mee te werken aan een verhuur met aankoopoptie. De middenvelder voelde zich er, ondanks de centen, nooit thuis en eind vorig jaar brak hij na een opstootje de neus van een ploegmaat op training. “Yannick heeft veel respect voor zijn club Dalian, maar zijn familie gaat voor”, liet agent Christophe Henrotay de voorbije dagen optekenen. “Ze hebben het moeilijk om zich aan een totaal andere cultuur aan te passen, daardoor kan hij zich op dit moment niet voor de volle honderd percent focussen op het voetbal. Dalian apprecieert zijn eerlijkheid en is daardoor geneigd te luisteren naar aanbiedingen van geïnteresseerde clubs.”

Bij Arsenal zou hij de tweede Belg ooit kunnen worden. Eerder stond Thomas Vermaelen op de loonlijst van The Gunners.