Nog altijd meer trofeeën dan kaarsjes: Iniesta wordt 36 en nog steeds op handen gedragen GVS

11 mei 2020

20u08 1 Buitenlands voetbal Nog áltijd minder kaarsjes dan het aantal trofeeën dat ie won. Andrés Iniesta wordt vandaag 36. De talrijke felicitaties aan zijn adres spreken boekdelen: ‘El Blanquito’ is nog steeds even graag gezien. Gianluigi Buffon: “Als je tegen hem verloor, kon je niet kwaad zijn. Hij won met zoveel stijl, dat het terecht leek.” En als zelfs Bernabéu bezwijkt...

Een taart in het gezicht van kinderen Valeria, Siena en Paolo - de jongste Romeo was met z’n elf maanden nog net iets te klein - kon niet ontbreken. ‘El Blanquito’ vertoeft met zijn zeskoppig gezin in de Japanse stad Kobe, waar er geen volledige lockdown geldt, maar de bevolking wel wordt aangemaand om zoveel mogelijk binnen te blijven. Tijd genoeg dus voor de Spanjaard om zijn horizonten te verruimen. Zo ontdekte hij met z’n vrouw Anna Ortiz en kroost de wondere wereld van TikTok. Danspasjes, een leutige work-out of wat skills met een bal.

¡Feliz cumpleaños Andrés #Iniesta! 🤣🎂 ¡Así lo sorprendieron sus hijos en la celebración de sus 36 años! #NexoChilexESPN

Filmpjes opnemen zat er vandaag niet in. De felicitaties aan zijn adres namen te veel tijd in beslag. Honderden kreeg ie er waarschijnlijk - op zijn Instagram deelde hij er een flink aantal met de buitenwereld. Sergio Ramos, Sergio Busquets, Jordi Alba, Lukas Podolski, Javier Mascherano, Ivan Rakitic, Luis Suarez, Carles Puyol passeren de revue. Tekenend voor hoe populair Andrés is.



In zijn recente biografische film ‘The Unexpected Hero’ komt daar nog een flinke schep waardering bovenop. Xavi Hernández - zouden de twee ooit samen Barça leiden? -: “Hij is het grootste talent uit het Spaanse voetbal dat ik ooit heb gezien”. Luis Enrique: “Iniesta heeft geen twee ogen. Hij heeft er vier.” - Lionel Messi: “Hij is speciaal. Niet enkel als voetballer, ook als mens.” Gianluigi Buffon: “Als je tegen hem verloor, kon je niet kwaad zijn. Hij won met zoveel stijl, dat het terecht leek.”

Bekijk: de beste assists van Iniesta bij Barcelona



En is er nog dé waardemeter der waardemeters: een staande ovatie in het hol van de leeuw. Slechts drie Barcelona-spelers kregen een vol Santiago Bernabéu op de banken. Ondertussen 32 jaar geleden was Diego Maradona de allereerste. De Argentijn stormde in een match van de beker richting doel. Real-doelman Agustín was er snel aan voor de moeite, verdediger Juan José vloog in een wanhoopspoging zelfs tegen de paal. Het Real-stadion kon zoveel schoonheid wel smullen en pakte uit met een staande ovatie.

Wie dat ook voor elkaar kreeg: Ronaldinho. In 2005 legde hij de tempel van de Koninklijke eigenhandig het zwijgen op. Het Braziliaanse dribbelwonder tekende voor twee doelpunten, de Real-fans konden alleen maar met verbazing kijken naar de knalprestatie van de goedlachse ‘Dinho’. Ronaldinho had net voor het duel tegen de aartsrivaal nog gezegd dat ie ze een lesje zou leren. Zo gezegd, zo gedaan.

En ook Iniesta, jawel, kreeg het voor mekaar. Op 21 november 2015 werd Real vernederd in eigen huis. Het werd 0-4. Iniesta was werkelijk ongrijpbaar, scoorde en liet scoren. Na 77 minuten zat zijn wedstrijd erop. Bernabeu klapte mee. “Ik ben zeer dankbaar voor het applaus”, vertelde hij achteraf. “We wilden winnen met een zo hoog mogelijke score. Dat is gelukt.” Bescheidenheid, nog zoiets typisch Andrés.

Maar liefst 37 collectieve trofeeën - eentje meer dus dan het aantal kaarsjes van vandaag - heeft Iniesta in de kast: 1x wereldkampioen, 2x Europees kampioen, 4x Champions League-winnaar, 9x Spaans kampioen, 6x winnaar van de Copa del Rey, 7x winnaar van de Spaanse Supercup, 3x winnaar van het WK voor clubs, 3x UEFA Supercup-winnaar, 1x winnaar van de Japanse beker en 1x winnaar van de Japanse Supercup. En is er nog die ene prachtige verwezenlijking: Iniesta is de enige ooit die werd uitgeroepen tot Man van de Match van een WK-finale, een EK-finale én een CL-finale.

Bekijk: de laatste goal van Iniesta bij Barcelona



Over zijn pensioen sprak Iniesta nog niet. Het gaat gewoon nog té goed. Een kenner van het Japanse voetbal: “Hij domineert nog altijd het spelletje en bepaalt nog steeds het tempo. Hij staat ver boven de andere spelers waartegen hij aantreedt.” Zo blijft Don André mensen blij maken. Over de hele wereld.