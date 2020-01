No Messi, toch party: Barcelona trekt voor bekerduel naar feesteiland Ibiza NVE

22 januari 2020

13u57 0 Buitenlands voetbal “We’re going to Ibiza”. FC Barcelona speelt vanavond in de Copa del Rey tegen UD Ibiza, op het feesteiland waarmee de Vengaboys destijds een grote hit scoorden. Barça reist zonder Messi, Pique en Busquets naar de Balearen.

Het eiland Ibiza is niet bepaald bekend voor hun voetbalteams, maar vanavond komen ze wel sportief in de spotlights. UD Ibiza, een bescheiden derdeklasser, ontvangt het grote FC Barcelona. Ze staan momenteel derde in de Segunda División B, waar ze onder meer het tweede elftal van Real Madrid - Castilla - achter zich laten. De spelers zullen zich er alleszins thuis voelen, aangezien de voertaal er Catalaans is.

De Sky Blues spelen hun thuiswedstrijden in het Can Misses, een stadion met de capaciteit van 4.500 plaatsen. Voor deze wedstrijd werden zelfs 2.000 extra zitjes geïnstalleerd. Dat staat in contrast met het Camp Nou, waar bijna 100.000 plaatsen zijn. De club zelf is opnieuw opgericht in 2015 nadat het in het verleden al enkele keren met financiële problemen kampte.

Opmerkelijk: in 2018 promoveerde UD Ibiza naar de Segunda División B, al was dat niet op de gebruikelijke manier. Het was oorspronkelijk Lorca FC dat recht had op de promotie, maar zij konden hun schulden niet afbetalen. Geen promotie voor Lorca, wel voor Ibiza, dat de schulden van Lorca afbetaalde en hun plek met plezier innam. Zeker verrassend, wetende dat UD Ibiza zélf in 2010 over de kop ging wegens schulden. De nieuwe rijke voorzitter, Amadeo Salvo, zit hier zeker voor iets tussen.

Hoofdcoach bij Ibiza is Pablo Alfaro, ex-speler van Barcelona. Hij speelde zeven wedstrijden in het hart van de defensie bij de Catalanen. Bij Racing Santander speelde Alfaro samen met Quique Setién, recent aangesteld als trainer van de Blaugrana. De twee kijken elkaar vanavond dus in de ogen in de strijd voor de volgende ronde.

Enkele grote namen ontbreken

Setién zal het moeten oplossen zonder enkele grote namen: Luis Suárez ontbreekt wegens blessure. Ook Lionel Messi, Sergio Busquets en Gerard Pique reizen niet mee af naar Ibiza. Hen wordt rust gegund met het oog op de competitie. Of misschien toch uit voorzorg, opdat ze zich er niet aan het nachtleven zouden wagen?

The 1️⃣8️⃣ for the trip to face @ibizaud_en in the Copa del Rey! pic.twitter.com/ehJfrAAS93 FC Barcelona(@ FCBarcelona) link