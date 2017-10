Nipte zege voor Atletico, Carrasco 'om disciplinaire redenen' niet in selectie PL

In de Primera Division ging Atletico Madrid met 0-1 winnen op het veld van Celta de Vigo. Kevin Gameiro scoorde vlak voor het halfuur het enige doelpunt. In de Madrileense selectie was geen plaats voor Yannick Carrasco. De Rode Duivel heeft last van een knieblessure, luidde het officeel. Volgens de Spaanse sportkrant AS is er echter meer aan de hand en werd Carrasco om disciplinaire redenen buiten de selectie gezet. Coach Diego Simeone zou de flankspeler op zijn plaats willen zetten omdat hij in de Champions League-confrontatie tegen Qarabag (0-0) naar de kant slofte bij zijn wissel. Na negen speeldagen staat Atletico met 19 punten op de derde plaats in La Liga.

Zevende titel op rij voor Guangzhou

Guangzhou Evergrande heeft zich verzekerd van zijn zevende titel op rij in de Super League, het Chinese kampioenschap, na een ruime thuiszege tegen Guizhou Zhicheng (5-1). De nieuwe landstitel onderstreept de dominantie van Evergrande als één van de beste Chinese ploegen. Grootste rivaal Shanghai SIPG versloeg Evergrande nog in de kwartfinale van de Aziatische Champions League. Dit seizoen blijft SIPG op ruime afstand van Evergrande in de stand. De kloof bedraagt op twee matchen van het einde negen punten. De ploeg van onze landgenoot Axel Witsel, Tianjin Quanjian, staat vierde in de stand, op zestien punten van Evergrande.

