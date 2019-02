Nike wil dat De Jong met ‘Frenkie’ op zijn Barça-shirt speelt Arjan Schouten

07 februari 2019

13u59

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Speelt Frenkie de Jong straks bij Barcelona met zijn voornaam achter op zijn shirt? Er wordt door kledingsponsor Nike uit merchandise-technische overwegingen over nagedacht, verklapte de Ajacied in het Ablasserwaardse weekblad Het Kontakt. Hij zou lang niet de eerste zijn die voor zijn voornaam kiest. En daarvoor zijn verschillende redenen te bedenken. Een overzicht.

Jordi en Gio

Denkt nu niet dat Frenkie de Jong straks een trendsetter wordt in Barcelona, als hij met zijn voornaam gaat spelen. Een rits Spanjaarden ging hem al voor, maar ook twee Nederlanders. Zoon van Johan Cruijff speelde in het blaugrana met Jordi op zijn rug. Om de druk van de beroemde achternaam van zijn vader weg te nemen, gaf hij later toe. Maar ook om zijn trots te benadrukken op zijn Catalaanse afkomst. “En dan was er nog een commercieel aspect. De rechten van de naam Cruijff lagen bij mijn vader”, vertelde de ex-voetballer vorig jaar aan de Telegraaf. ”Natuurlijk kon ik die wel gebruiken als ik dat wilde. Maar we wilden voorkomen dat clubs of landen de naam Cruijff in combinatie met nummer 14 zouden uitbuiten.”



Nog een Nederlander in dienst van Barcelona die aan zijn voornaam genoeg had? Giovanni van Bronckhorst. Bij Feyenoord, Glasgow Rangers en Arsenal stond er gewoon Van Bronckhorst op zijn rug. Bij de presentatie bij Barcelona bleef die naam ook nog op het shirt staan, maar uiteindelijk werd het Gio.

Virgil en Memphis

Bij Liverspool speelt de duurste verdediger ter wereld gewoon met zijn voornaam achter op het rode shirt, boven rugnummer 4. Virgil van Dijk is gewoon Virgil in de Premier League. Die keuze heeft helemaal niets met merchandise van The Reds te maken, of met het feit dat Virgil beter bekt voor de Britten. Nee, de Nederlander speelde ook al met Virgil op zijn shirt bij Celtic en Southampton. Van Dijk is de naam van zijn vader, waarmee de topspspeler al jaren terug gebroken is. Vandaar de keuze voor zijn voornaam.

Memphis Depay speelt om dezelfde redenen met Memphis op zijn shirt. Aanvankelijk had hij bij PSV en ook Oranje nog Depay achterop staan, maar hij switchte naar zijn voornaam en legde die keuze al eens uit op tv aan Johnny de Mol in het programma Johnny in Oranje. “Mijn vader heeft het niet verdiend. Ik heb geen contact meer met hem.”

Kun Agüero

De Argentijn Sergio Agüero van Manchester City speelt met Kun Agüero op zijn rug. Geen verbastering van een familienaam. Nee, de afkomst van deze bijnaam voert terug naar de jeugd van de Argentijns international. Bij de BBC verklapte hij eens dat Kun een Japans tekenfilmfiguurtje was, die wel wat weg had van de kleine voetballer. “Mijn opa noemde me altijd zo. En ik heb het zo gehouden. Deze naam maakt mij uniek. Ik denk dat er geen voetballer naar een tekenfilmfiguurtje is vernoemd”, aldus de speler, die bij zijn komst naar de Premier League permissie kreeg omdat hij zijn bijnaam ook al op zijn shirt had staan in zijn tijd Atletico Madrid.

Mido, Nani en Neno

Ahmed Hussein Abdelhamid Hossam scoorde menig goal voor Ajax, maar wel met Mido boven zijn rugnummer. De voetbalnaam van de aanvaller, die ook voor AA Gent uitkwam, uit Egypte. De Portugees Luís Carlos Almeida da Cunha werd beroemd onder zijn alias Nani. En Nemanja Gudelj speelde bij NAC ook enige tijd met zijn bijnaam op zijn rug. Gudelj ging in Breda door het leven als Neno, zijn voetbalnaam. Bij AZ en later Ajax stond er gewoon weer Gudelj op het shirt van de geboren Joegoslaaf.

Raul, Xavi, Guti

In Spanje is de voornaam op het shirt compleet geaccepteerd. Gonzalez Blanco zegt u waarschijnlijk niks, maar onder zijn voornaam Raúl groeide hij uit tot een fenomeen bij Real Madrid. En de middenvelder Xavier Hernández Creus doet ook geen belletjes rinkelen, maar onder zijn verkorte voornaam Xavi won hij namens Barcelona en het Spaanse elftal zo’n beetje alles wat er maar te winnen valt in de voetballerij. En José María Gutiérrez Hernández werd bij Real Madrid al snel Guti, een voetbalnaam die hij ook behield bij Besiktas.

Rivaldo, Kaká, Hulk

In Brazilië is het helemaal bal, wat voornamen betreft. Vitor Borba Ferreira werd wereldberoemd onder zijn voetbalnaam Rivaldo. Ricardo Izescon dos Santos Leite koos voor voetbalnaam Kaká. Grote kans dat u nog nooit gehoord heeft van Givanildo Vieira de Sousa en toch won hij de Europa League, werd hij topscorer en kampioen van Rusland onder zijn voetbalnaam Hulk. En Marcos Evangelista de Moraes? Gewoon spijkerharde back die Cafú heet.

Zlatan of Ibrahimovic?

Een bijzonder geval, de Zweedse gigant. De aanvaller speelde bij Zweden, AC Milan, Juventus, Manchester United, PSG, Barcelona en LA Galaxy gewoon met Ibrahimovic op zijn rug, maar bij Ajax stond er in 2001 aanvankelijk nog enige tijd Zlatan op het shirt van de Zweed. Onder die naam kende iedereen hem destijds ook in zijn Zweden. Bij zijn presentatie hield hij samen met Leo Beenhakker nog trots een Ajax-shirt met Ibrahimovic omhoog, maar zijn eerste duels speelde hij met Zlatan achterop. De aanvaller wilde dat graag anders zien, maar het bleek te laat om te veranderen. Op eigen verzoek veranderde de naam achter op zijn tricots later alsnog in Ibrahimovic. Waarmee hij zijn familie, vader en afkomst wenste te eren.