Nieuwsagentschappen verkiezen Ronaldo tot Europese sporter van 2017 LPB

14u54

Bron: Belga 1 AFP Buitenlands Voetbal Cristiano Ronaldo is door de Europese nieuwsagentschappen verkozen tot Europese sporter van het voorbije jaar. De Portugese vedette van Real Madrid blijft in het referendum, dat het Poolse persbureau PAP voor de 60ste maal organiseerde, de Britse Formule 1-piloot Lewis Hamilton en de Zwitserse tennisser Roger Federer voor.

Ronaldo, die de prijs ook vorig jaar in de wacht sleepte, kreeg van de 27 agentschappen 159 punten. Na Hamilton (143) en Federer (124) volgen de Spaanse tennisser Rafael Nadal (113) en de Zweedse zwemster Sarah Sjöström (75), de eerste vrouw in de lijst. Nafi Thiam is de eerste Belg op de 25ste plaats. De wereldkampioene op de zevenkamp sprokkelde elf punten.

Uitslag:

1. Cristiano Ronaldo (Por/voetbal) 159 ptn

2. Lewis Hamilton (GBr/autosport) 143

3. Roger Federer (Zwi/tennis) 124

4. Rafael Nadal (Spa/tennis) 113

5. Sarah Sjöström (Zwe/zwemmen) 75

6. Marcel Hirscher (Oos/alpineskiën) 68

7. Laura Dahlmeier (Dui/biatlon) 51

. Mo Farah (GBr/atletiek) 51

9. Chris Froome (GBr/wielrennen) 50

10. Ekaterini Stefanidi (Gri/atletiek) 41

11. Katinka Hosszu (Hon/zwemmen) 34

12. Goran Dragic (Sln/basket) 32

13. Simona Halep (Roe/tennis) 31

14. Martin Fourcade (Fra/biatlon) 29

. Maria Lasickiene (Rus/atletiek) 29

16. Stefan Kraft (Oos/Noords skiën) 27

17. Teddy Riner (Fra/judo) 26

18. Marit Bjørgen (Nor/Noords skiën) 23

19. Peter Sagan (Svk/wielrennen) 22

20. Anthony Yoshua (GBr/boks) 19

. Johannes Vetter (Dui/atletiek) 19

25. Nafi Thiam (BEL/atletiek) 11

62. Greg Van Avermaet (BEL/wielrennen) 1 PJB/DTC/