Nieuwkomer Thorgan Hazard werkt zangritueel met verve af bij Dortmund GVS

02 augustus 2019

De nieuwkomers die hun collega’s op een muzikaal intermezzo trakteren, het is een traditie geworden in de voetbalwereld. Dus mocht ook aanwinst Thorgan Hazard zijn beste zangkunsten bovenhalen bij Borussia Dortmund. Op stage in het Zwitserse Bad Ragaz koos de Rode Duivel voor ‘Djadja’ van Aya Nakamura. Zijn optreden werd alvast meer dan gesmaakt door zijn ploegmaats - die hun duit in het zakje deden.