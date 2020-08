Nieuwe toptransfer in de maak: Kai Havertz op weg naar Chelsea voor 80 miljoen plus bonussen KTH/XC

24 augustus 2020

13u35 0 Buitenlands voetbal Chelsea staat op het punt om een nieuwe toptransfer te realiseren. Bayer Leverkusen-speler Kai Havertz (21) is op weg naar ‘The Blues’. Transferprijs? 80 miljoen euro, plus bonussen.

Kai Havertz is een van de sensaties in de Bundesliga. In het seizoen 2018-2019 was de aanvallende middenvelder goed voor liefst 17 goals en 4 assists. De talentvolle Duitser kende vorig jaar een moeilijk seizoensbegin, maar tekende uiteindelijk wel nog voor 12 treffers en 6 beslissende passes.

Havertz, een ‘Alleskönner’ die op verschillende posities kan spelen, is al een tijdje grof wild op de transfermarkt. Liverpool leek de beste papieren te hebben om de veelbelovende ster binnen te halen, daar waar landgenoot en trainer Jürgen Klopp groot fan is. In Duitsland werd hij dan weer gelinkt aan Bayern München.

De Duitse international is echter op weg naar Chelsea, dat deze zomer niet kijkt op een euro meer of minder. De Londense club wist eerder al Hakim Ziyech en Timo Werner te strikken. Daar komt nu dus allicht de 21-jarige Havertz bij. De transferprijs bedraagt 80 miljoen euro, plus bonussen.

