Nieuwe look voor Messi, die een half miljoen euro doneert om coronavirus in Argentinië te bestrijden

11 mei 2020

19u24

Bron: Mundo Albiceleste 2 Buitenlands voetbal Lionel Messi (32) doet nog eens een stevige duit in het zakje in de strijd tegen het cornoavirus. De Argentijn schenkt via zijn eigen stichting een half miljoen euro aan ziekenhuizen in zijn thuisland. Nog opvallend was de nieuwe look van Messi vandaag op training. Van een baard is geen sprake meer.

De Argentijnse stervoetballer van FC Barcelona schonk via de Fundación Messi 500.000 euro aan de Fundación Garrahan in zijn thuisland Argentinië. Volgens een rapport van TyC Sports gaat het geld naar benodigdheden en apparatuur om het coronavirus te bestrijden. De gift van Messi wordt verdeeld over verschillende ziekenhuizen in het hele land.

Op het trainingsveld van Barça - waar sinds vorige week opnieuw de conditie op peil wordt gehouden - dook Messi vandaag op zonder baard. Een nieuwe, opvallende look voor ‘De Vlo’, die zijn baard voor het eerst in vier jaar volledig afschoor. Zie hieronder de beelden.



