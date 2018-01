Nieuwe blamage! Malaise duurt voort bij Real Madrid, dat in de kwartfinale van de Copa del Rey sneuvelt tegen Leganes TLB

24 januari 2018

23u21

De kwartfinale is verrassend het eindstation voor Real Madrid geworden in de Copa del Rey. Real verloor op eigen veld van Leganes met 1-2. Dat betekende de uitschakeling, omdat de mannen van Zinédine Zidane de heenwedstrijd maar met 0-1 hadden gewonnen. De malaise bij de 'Koninklijke' duurt zo voort.

Zonder Cristiano Ronaldo kwamen de Madrilenen, vierde in de competitie op negentien punten van koploper Barcelona, door een treffer van Javi Eraso na 32 minuten op achterstand. Dankzij Karim Benzema, die kort na de rust de gelijkmaker scoorde, leek het toch nog goed te komen voor de thuisclub (1-1). Maar niets bleek minder waar. De Braziliaan Gabriel zette de bezoekers immers in de 56e minuut opnieuw op voorsprong en die domper kwam Real Madrid niet meer te boven. Doelman Nereo Champagne hield Benzema in het slot nog van de gelijkmaker en was zo de grote held bij Leganés.

Eerder plaatsten Sevilla en Valencia zich voor de halve finales. Barcelona komt morgen thuis nog in actie tegen stadsgenoot Espanyol. De titelhouder verloor het eerste duel verrassend met 1-0.