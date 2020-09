Nieuwe biologische bom in het voetbal? Plaats voor 20.000 fans tijdens Europese Supercup: “Dit is experimenteren met mensen” GVS

24 september 2020

11u20

Bron: AD, Reuters 1 Buitenlands voetbal De schrik zit er goed in. Tot 20.000 fans kunnen vanavond in de Puskas Arena de Europese Supercup tussen Bayern München en Sevilla bijwonen. En dat terwijl het coronavirus in Boedapest wild om zich heenslaat. Er wordt gevreesd voor een nieuwe biologische bom. Karl-Heinz Rummenigge, de baas van Bayern, is niet op zijn gemak: “Iedereen krijgt hier buikpijn van.”

Bayern München versus FC Sevilla. De Champions Leaguewinnaar tegen de Europa Leagueveelvraat. De affiche oogt knap, maar in de aanloop gaat het amper over de sportieve kant van de Europese Supercup. De omstandigheden in Hongarije zijn immers verre van ideaal. Zo'n 800 tot 1.000 coronabesmettingen per dag waarvan een flink deel komend uit hoofdstad Boedapest - waar vanavond de match plaatsvindt.

Komt daarbij dat de UEFA het duel bestempelt als testcase. Voor het eerst sinds lang mogen fans een wedstrijd door de UEFA georganiseerd bijwonen - zeg maar om informatie te vergaren hoe in de nabije toekomst matchen met fans te organiseren. Een experiment dus. En zelfs nu Covid-19 heel Europa weer in haar greep heeft, houdt de Europese voetbalbond vast aan die proefwedstrijd.

De gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn. Het is simpelweg niet haalbaar om zóveel fans van elkaar te scheiden. Wat met de stroom naar en van het stadion? Het openbaar vervoer? De toiletten? Het feestje achteraf of net de knokpartijen? Allemaal infectiemomenten Hongaars viroloog Andras Csilek

Dus zal de Puskas Arena vanavond vollopen met duizenden kijklustigen. Maar liefst 20.000 zitjes zijn er voor de fans gereserveerd, één derde van de capaciteit. Naast de 14.000 Hongaren mogen in totaal 3.000 fans van elke club aanwezig zijn. Vele Hongaren zullen het treffen wel degelijk bijwonen, maar 1.500 Duitse supporters en meer dan 2.000 Spaanse fans gaven hun toegangsticket al terug. De schrik is te groot. Toch zal de match het drukst bezochte sportevenement in maanden worden.

Voetbalfan

“Mijn buik doet echt pijn als ik eraan denk”, zei Markus Söder, de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren, al. “Boedapest is een risicogebied. We moeten heel, heel voorzichtig zijn dat we geen voetbal-Ischgl riskeren.” Söder verwijst daarmee naar het skioord Ischgl waar duizenden vakantiegangers in februari en maart het coronavirus opliepen. De lokale autoriteiten van Ischgl wordt verweten dat ze om commerciële redenen met een sluiting talmden. Een gelijkaardige situatie, want de afgelopen dagen deed Hongaars premier Viktor Orban er alles aan om de Supercup mét toeschouwers te laten doorgaan. Orban - een grote voetbalfan - wilde niet dat de wedstrijd naar een ander land zou uitwijken. Het economische plaatje is vanavond te interessant - dat corona achter elke hoek loert, neemt men er maar bij.

Karl Heinz Rummenigge, CEO van Bayern, voelt zich ongemakkelijk. “Ik denk dat iedereen van ons hier buikpijn door krijgt. We zijn buitengewoon voorzichtig en hebben er alle belang bij dat dit niet het Ischgl van het voetbal wordt. We gaan serieus en gedisciplineerd om met dit onderwerp. Een gezonde terugkeer naar Duitsland is ontzettend belangrijk. Voor onze spelers en voor onze fans.” Het doen en laten van Lewandowski en co wordt alvast strikt gecontroleerd. De Duitse fans die terugreizen, kunnen zich op de luchthaven gratis laten testen op het coronavirus.

Feestje of knokpartijen

Hoe dan ook wordt er gevreesd voor een nieuwe biologische bom in het voetbal. Op 19 februari zagen 40.000 fans hoe Atalanta in de achtste finales van de Champions League Valancia inblikte. Een maand later bleek dat het virus in de tribunes ongenadig hard had toegeslagen. Andras Csilek - een vooraanstaande Hongaarse viroloog die adviezen geeft aan de regering - vreest vanavond eenzelfde situatie. “De match kan op geen slechter moment doorgaan”, vertelt hij aan Reuters. “Het is alsof je een match zou spelen tíjdens de opmars van de epidemie. De gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn. Het is simpelweg niet haalbaar om zoveel fans van elkaar te scheiden. Wat met de stroom naar en van het stadion? Het openbaar vervoer? De toiletten? Het feestje achteraf of net de knokpartijen? Allemaal infectiemomenten.”

De perschef van premier Orban tracht de gemoederen te bedaren door te stellen dat de strengste maatregelen zullen gehanteerd worden. “Geen enkel ander sociaal evenement vandaag zal veiliger zijn dan de Supercup”, klinkt het. Maar Csilek denkt er het zijne van: “Dit is experimenteren met mensen en dat doe je gewoonweg niet.”

