Nieuwe beelden tonen hoe ploegmaat van Özil wel héél rustig bleef bij gewapende overval Redactie

06 november 2019

21u20

Bron: Metropolitan Police 1

Ook de tweede verdachte van de poging tot een gewapende overval op Mesut Özil en Sead Kolasinac heeft zijn schuld bekend. De Arsenal-ploegmaats waren eind juli waren met hun vrouwen uit eten geweest in Londen. Na het verlaten van de zaak ging het evenwel mis. Twee gewapende mannen probeerden de auto met Özil te overvallen. Maar daar stak Kolasinac dus een stokje voor.

De overval werd geregistreerd door camera’s en de beelden werden op internet getoond. Een maand geleden had een eerste verdachte al bekend dat hij een van de overvallers was. De BBC meldde woensdag dat ook de tweede verdachte zijn rol bij de overval heeft toegegeven en dat werd inmiddels ook bevestigd door de politie. De Metropolitan Police deelde ook nieuwe beelden waarop te zien is hoe Kolasinac wel héél rustig bleef terwijl de overvallen met een groot mes stond te zwaaien (zie video boven). Het tweetal was er destijds, geschrokken van het verweer, zonder buit op motoren vandoor gegaan.