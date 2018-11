Nieuw trio opgepakt in moord op Braziliaanse voetballer: “Het was alleen maar de bedoeling om Daniel te castreren” ODBS

14 november 2018

08u48

Bron: Globo 1 Buitenlands Voetbal In de zaak rond de gruwelijke moord op voetballer Daniel Correa (24) heeft de politie nog een trio opgepakt: drie mannen die de Braziliaan toetakelden, waarna hoofdverdachte Edison Brittes hem zou vermoord hebben. De zakenman zit samen met zijn vrouw Cristina en dochter Alana vast.

De politie is volop bezig met het aan elkaar puzzelen van de feiten van de fatale nacht. Daaruit blijkt dat de in Brazilië bekende zakenman Edison Brittes niet alleen handelde. Hij zou de hulp gekregen van David William, Igor Kin en Eduardo Henrique Da Silva. De getuigenissen van de eerste twee sluiten aan bij wat Brittes de politie vertelde, namelijk dat alleen hij verantwoordelijk is voor de moord. Maar de versie van Eduardo is anders, wat zijn drie kompanen de das omdoet. Eduardo gaf toe dat iedereen de wagen, waarin ze Daniel Correa in de koffer hadden opgesloten, was uitgestapt. De andere twee stelden dat alleen Brittes de wagen had verlaten om Correa te vermoorden.

“Het aanvankelijke doel was om de genitaliën van Correa eraf te snijden”, aldus de advocaat van Eduardo (19) aan de Braziliaanse krant Globo. “Edison had mijn cliënt eerst gevraagd om samen met de twee anderen Correa uit de kamer te halen en hem vast te binden. Tot Edison de foto’s te zien kreeg die Correa verstuurd had (via WhatsApp had de voetballer pochende beelden verzonden naar een vriend waarop hij in bed lag met de vrouw van Edison, met het onderschrift dat hij van plan was seks met haar te hebben - nvdr). De drie verlieten nog wel de auto met het plan hem te castreren, maar zeker niet te vermoorden. Waarna een ziedende Edison de kofferbak opende en hem met zijn mes ook onthoofdde.” Wat er zich vervolgens afspeelde, blijft nog onduidelijk. Brittes heeft zijn kompanen naar verluidt opgedragen Correa naar het slachthuis te brengen, maar dat zouden zij geweigerd hebben.

Daniel Correa was een voetballer die bij de Braziliaanse topclubs Botafogo en Sao Paulo gespeeld heeft en dit seizoen uitgeleend was aan tweedeklasser Sao Bento.