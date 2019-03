Nieuw hoofdstuk in rel rond Icardi: topspits weigert te trainen Redactie

08 maart 2019

09u04

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal De soap rondom Mauro Icardi heeft een nieuw, opmerkelijk hoofdstuk gekregen. De Argentijnse spits van Inter weigert te trainen, zo heeft zijn trainer Luciano Spalletti laten weten. Daarmee heeft de enorme rel nog maar eens een nieuwe slinger gekregen.

Hoe zat het ook alweer? De toch al veelbesproken Icardi kwam zo’n drie weken geleden in het nieuws, toen zijn werkgever plotseling bekendmaakte dat hij niet langer de aanvoerder van Inter is. Perikelen rondom een eventuele contractverlenging zouden aan die beslissing ten grondslag liggen, maar het afpakken van de band bleek allerminst een oplossing. Integendeel.

Nog diezelfde dag liet Inter weten dat Icardi niet bij de wedstrijdselectie voor het Europa League-duel met Rapid Wien zou zitten. De reden, zou Spalletti later verklaren: “Hij heeft zelf besloten om niet mee te reizen.” In de dagen daarna werd de auto van Wanda (de vrouw en zaakwaarnemer van Icardi) bekogeld met stenen, terwijl de aanvaller zelf verklaarde dat hij niet kon spelen omdat hij met een knieblessure zou kampen.

Inter besloot daarop een medisch onderzoek te laten uitvoeren, maar de uitkomst daarvan was opmerkelijk. “Wij zien geen verschillen met tests aan het begin van dit seizoen”, zo luidde het statement, verwijzend naar de voorbereiding, toen Icardi volledig fit was. Met andere woorden: de club trok de verklaring van haar ex-aanvoerder in twijfel.

Inmiddels is er een welles-nietes-spelletje ontstaan. Icardi blijft volhouden dat hij niet kan spelen en deed gisteravond ook niet mee tegen Eintracht Frankfurt (0-0 in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League). Trainer Spalletti deed na afloop maar weer een duit in het zakje. “We hebben Mauro onlangs gevraagd of hij weer wil komen trainen. Volgens onze dokter kan dat. Zijn reactie was: ‘Nee, ik heb nog steeds pijn, ik laat jullie wel weten wanneer ik weer in staat ben om te trainen.’ Dat heb ik voor kennisgeving aangenomen.”