Niet voor gevoelige kijkers: Mexicaans talent (17) loopt horrorblessure op tijdens debuut Redactie

28 januari 2020

10u15 0

Vreselijk voorval dit weekend in de Mexicaanse Primera División. De talentvolle Eugenio Pizzuto, die in maart stage zou lopen bij Ajax, liep tijdens zijn debuut bij Pachuca een vreselijke blessure op. De 17-jarige verdedigende middenvelder stond amper zes minuten op het veld, toen zijn enkel een kwartslag draaide. Het verdict: kuitbeen en enkel gebroken. Pizzuto ging inmiddels met succes onder het mes. Op het WK U17 was hij nog een van de sterspelers van verliezend finalist Mexico.