Niet voor gevoelige kijkers: horrortackle in Argentinië gaat viraal (al kan slachtoffer vreemd genoeg wedstrijd uitspelen)

Het werd gisteren even stil tijdens het duel tussen Banfield en Arsenal Sarandi. In de 33ste minuut mocht Rodrigo Contreras gaan douchen nadat hij met twee voeten vol vooruit ging op het been van Banfield-verdediger Renato Civelli. Een vreselijke ingreep, al kon Civelli vreemd genoeg de wedstrijd uitspelen. Een klein wonder. Uiteindelijk won een tienkoppig Arsenal de partij met 1-2. Opgelet: onderstaande beelden zijn niet voor gevoelige kijkers.