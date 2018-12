Niet Modric, Ronaldo of Messi. Kylian Mbappé vertelt hoe Eden Hazard hem in 2018 van de sokken blies: “Hij is welkom in Parijs” Manu Henry

05 december 2018

19u20

Bron: sportbible.com 2 Buitenlands Voetbal De ene balvirtuoos bejubelt de andere. Kylian Mbappé, maandagavond nog winnaar van de Kopa Trofee -de prijs voor de beste speler onder de 21 jaar in 2018- steekt zijn bewondering voor Eden Hazard niet onder stoelen of banken. “Hij is welkom in Parijs.”

Twee landstitels in de Ligue 1 en een wereldbeker staan er op zijn palmares. Zijn naam pronkte als vierde op het lijstje van de Ballon d’Or. Vergeet niet: Kylian Mbappé is nog altijd maar 19 lentes jong. Een goudklompje dat al vroeg ontbolsterde. Man van 180 miljoen euro. Maar ook hij is onder de indruk van de kunstjes van Eden Hazard. “Hij is de tegenspeler die het meeste indruk op me gemaakt heeft dit jaar”, vertelde Mbappé aan France Football.

“Met België speelde hij in de halve finale van het WK indrukwekkend, terwijl hij steeds sportief blijft. Als hij de bal moeten afgeven omdat het spelletje dat vraagt, doet hij dat zonder pardon. Soms stond ik op vijf meter van hem en was ik verbluft door zijn snelheid van uitvoering. De bal plakte constant aan zijn voet - altijd met het hoofd omhoog. Er is geen ruimte die hij niet ziet.”

Geen interesse

“Hij is welkom in Parijs”, zei Mbappé met de knipoog. “Ik zal een goed woordje voor hem doen. Hij zou ons alleszins veel kunnen helpen.” Kans is klein dat het ooit zover zal komen. Hazard meldde vorige week nog nooit voor de Parijzenaars te willen uitkomen. “Die club interesseert me niet, ondanks het feit dat ze me al enkele keren concreet hebben benaderd. Als ik ooit terugkeer naar Frankrijk, zal het opnieuw Lille worden.”