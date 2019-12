Niet Leo, maar ‘Real Madrid-fan’ Mateo Messi stal de show op Ballon d’Or ODBS

03 december 2019

Leuk moment vlak nadat Leo Messi uitgeroepen werd tot Ballon d’Or 2019: de reactie van Mateo Messi (4). Die kon met zijn vreugde even geen blijf en maakte wat gekke bewegingen, terwijl zijn broer Thiago (7) op datzelfde moment stoïcijns voor zich uitkijkt en gewoon even geniet van het moment. Een tweet van de officiële organisatie ‘France Football’ die al snel viraal ging. Alleen Ciro ontbrak in het Parijse ‘Théatre de Châtelet’ om het plaatje compleet te maken. De kleine broer moet er nog twee worden en was nog niet van de partij.

😆 When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT #BallondOr(@ francefootball) link

Die Mateo Messi blijkt overigens de belhamel ten huize Messi te zijn. Zo vertelde Leo onlangs dat hij al eens gepest wordt door Mateo na verlies met FC Barcelona. “Mateo houdt van de sport en draagt geregeld voetbalshirts”, aldus de zesvoudige winnaar van de Ballon d’Or bij TyC Sport. “Zo was hij plots voor Liverpool, nadat ze ons in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld hadden. ‘Ik ben Liverpool, ik win van jou’, zegt hij dan. Of na de verloren Spaanse bekerfinale, dan was hij plots Valencia. Het gaat zelfs zo ver dat hij voor de tv juicht voor de goals van Real Madrid, gewoon om zijn oudere broer te pesten. Die is dan wel voor de volle 100 procent voor FC Barcelona en wil geen match missen.”

